Carín León y Bon Jovi se unen en nueva canción, ¿cuándo saldrá?

Los Ángeles, Estados Unidos.- La banda estadounidense Bon Jovi anunció el lanzamiento de su álbum "Forever (Leyendary Edition)", previsto para el 24 de octubre de 2025, en que presentará versiones reinventadas de su disco Forever (2024) junto a destacados artistas internacionales. Entre los invitados se encuentran Bruce Springsteen, Avril Lavigne, Robbie Williams y Carín León, el cantante mexicano que se convierte en el único latino presente en esta edición especial.

El líder de la banda, Jon Bon Jovi, informó en un comunicado que el proyecto surgió durante su recuperación de una intervención quirúrgica en las cuerdas vocales. Según explicó, el álbum refleja un "nuevo punto de vista y un nuevo espíritu", y busca demostrar como los artistas colaboran entre sí. Hasta el momento, el disco incluirá 14 pistas. Entre ellas ya se encuentran los temas ‘Red, White and Jersey’ y ‘Hollow Man’, interpretado junto a Bruce Springsteen, disponibles en todas las plataformas digitales.

Bon Jovi y Carín León

El anuncio, publicado en la cuenta oficial de Instagram de Bon Jovi, detalló la lista completa de artistas participantes. El cantante mexicano Carín León, interpretará junto a la banda la canción "We Made It Look Easy / Hicimos que pareciera fácil", la cual incluirá versos en inglés y español, así como elementos de guitarras y acordeones que representan el estilo del regional mexicano.

¿Quién es Carín León?

Carín León, originario de Hermosillo, Sonora, inició su carrera en grupos locales como Los Reales y Grupo Arranke, y en 2018 comenzó su trayectoria como solista. Entre sus discos destacan Desvelada con Banda y Mariachi, El Malo e Inédito, y ha colaborado con artistas como Maluma, C. Tangana y Grupo Firme. Sus éxitos recientes incluyen Según Quién y Que Vuelvas, este último ingresando al Billboard Hot 100. En 2025, León recibió un Grammy Latino y presentó su música en escenarios como Coachella, Stagecoach y RodeoHouston, además de una gira europea con su Boca Chueca Tour. Su disco en vivo más reciente, Palabra de To’s (2024), reafirma su posición en la música regional mexicana.