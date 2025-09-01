  1. Inicio
Se incendió camioneta de Natanael Cano con él adentro

Según reportes, el cantante de corridos tumbados viajaba con su equipo en la camioneta cuando comenzó a echar humo. Esto se sabe sobre este hecho

  • 01 de septiembre de 2025 a las 10:26
Natanael Cano no habría sufrido ningún tipo de lesión en el incidente.

 Foto: Instagram/natanael_cano

Sonora, México.- El famoso cantante Natanael Cano estuvo a punto de sufrir un grave accidente mientras viajaba en su camioneta por Hermosillo, Sonora, en México.

El intérprete de temas como "Madonna" iba a bordo de una Shelby Ford F150 cuando presentó una falla mecánica y comenzó a sacar humo y segundos después se prendió en llamas.

Según trascendió, el artista iba a visitar a su colega, Gabito Ballesteros, cuando ocurrió el incidente.

El incidente ocurrió el 28 de agosto, un día después su equipo de trabajo, Los Corridos Tumbados, confirmaron que el cantante había salido ileso en el momento que el vehículo comenzó a sacar humo.

¿Quiénes son Los Salazar, el grupo delictivo vinculado a Natanael Cano?
El vehículo de Natanael Cano quedó reducido a cenizas.

(Foto: Cortesía X)

"En nombre de Los CT y Natanael Cano, confirmamos que el vehículo involucrado pertenecía a Natanael. Él se encontraba dentro en el momento en que el automóvil presentó una falla y comenzó a sacar humo", inició diciendo.

"Natanael y su equipo salieron del vehículo de inmediato y sin incidentes, y poco después la camioneta se incendió. Agradecemos sinceramente a los medios y colegas por su preocupación y apoyo", finaliza la publicación.

Las imágenes del vehículo envuelto en llamas y de su estado una vez apagadas las llamas circularon en las redes sociales.

Honduras recibirá a Natanael Cano y su "Tumbado tour 2025": esto se sabe

De acuerdo a los reportes locales, el siniestro ocurrió a las 6:00 de la tarde en el fraccionamiento Haciendas Residenciales, al noreste de Hermosillo.

Según datos de Grupo Fórmula, el auto "funcionaba con etanol, un biocombustible derivado de la caña de azúcar y el maíz".

