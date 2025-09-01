Se incendió camioneta de Natanael Cano con él adentro

Sonora, México.- El famoso cantante Natanael Cano estuvo a punto de sufrir un grave accidente mientras viajaba en su camioneta por Hermosillo, Sonora, en México.

El intérprete de temas como "Madonna" iba a bordo de una Shelby Ford F150 cuando presentó una falla mecánica y comenzó a sacar humo y segundos después se prendió en llamas.

Según trascendió, el artista iba a visitar a su colega, Gabito Ballesteros, cuando ocurrió el incidente.

El incidente ocurrió el 28 de agosto, un día después su equipo de trabajo, Los Corridos Tumbados, confirmaron que el cantante había salido ileso en el momento que el vehículo comenzó a sacar humo.