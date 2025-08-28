  1. Inicio
Honduras recibirá a Natanael Cano y su "Tumbado tour 2025": esto se sabe

Natanael Cano prepara su debut en Honduras como parte de su "Tumbado tour 2025", un anuncio que ha despertado entusiasmo entre sus seguidores

  • 28 de agosto de 2025 a las 15:36
El corrido tumbado tendrá por primera vez un encuentro directo con el público hondureño. Se confirmó que Natanael Cano, figura central del género, estacionará su "Tumbado tour 2025" en el país. A continuación, los detalles que trascienden.

 Foto: Instagram | @natanael_cano
La noticia fue difundida por la página Conciertos en Honduras, la cual ya había revelado anteriormente que el artista mexicano debutaría en el territorio nacional.

Foto: Instagram | @natanael_cano
El mensaje publicado generó gran revuelo en redes sociales, al señalar que “¡A la ve***a todos, llega Natanael Cano!”.

 Foto: Instagram | @natanael_cano
Aunque sin mayores precisiones sobre lugar o precio de entradas, lo único que se sabe hasta ahora es que el espectáculo se llevará a cabo en noviembre.

 Foto: Instagram | @natanael_cano
“El papá de los corridos tumbados viene con todo este NOVIEMBRE...”, añadió la publicación.

 Foto: Instagram | @natanael_cano
Cano, considerado pionero del corrido tumbado, ha consolidado su nombre junto a figuras como Peso Pluma dentro del rap y la música regional mexicana.

 Foto: Instagram | @natanael_cano
Con 24 años, se ha posicionado como una de las voces más influyentes de su generación.

 Foto: Instagram | @natanael_cano
Entre sus temas más populares destacan "Amor tumbado", "Pacas de billetes" y "Arriba de la blindada".

 Foto: Instagram | @natanael_cano
En Honduras, su canción "Perlas negras" ha escalado en los primeros lugares de las plataformas de streaming, confirmando el alcance de su propuesta.

 Foto: Instagram | @natanael_cano
El anuncio evidenció el interés del público local por ver en vivo al intérprete que ha redefinido las reglas del regional mexicano.

 Foto: Instagram | @natanael_cano
