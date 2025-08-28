Honduras recibirá a Natanael Cano y su "Tumbado tour 2025": esto se sabe

El corrido tumbado tendrá por primera vez un encuentro directo con el público hondureño. Se confirmó que Natanael Cano, figura central del género, estacionará su "Tumbado tour 2025" en el país. A continuación, los detalles que trascienden.
La noticia fue difundida por la página Conciertos en Honduras, la cual ya había revelado anteriormente que el artista mexicano debutaría en el territorio nacional.
El mensaje publicado generó gran revuelo en redes sociales, al señalar que “¡A la ve***a todos, llega Natanael Cano!”.
Aunque sin mayores precisiones sobre lugar o precio de entradas, lo único que se sabe hasta ahora es que el espectáculo se llevará a cabo en noviembre.
“El papá de los corridos tumbados viene con todo este NOVIEMBRE...”, añadió la publicación.
Cano, considerado pionero del corrido tumbado, ha consolidado su nombre junto a figuras como Peso Pluma dentro del rap y la música regional mexicana.
Con 24 años, se ha posicionado como una de las voces más influyentes de su generación.
Entre sus temas más populares destacan "Amor tumbado", "Pacas de billetes" y "Arriba de la blindada".
En Honduras, su canción "Perlas negras" ha escalado en los primeros lugares de las plataformas de streaming, confirmando el alcance de su propuesta.
El anuncio evidenció el interés del público local por ver en vivo al intérprete que ha redefinido las reglas del regional mexicano.