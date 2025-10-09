¿Quién es Carín León? Conozca al mexicano que dará concierto en Tegucigalpa

Carín León llega a Tegucigalpa este 23 de octubre con su “Boca chueca Tour”, prometiendo un espectáculo lleno de sentimiento, energía y tradición mexicana. Conozca al artista invitado.
Carín León, cuyo nombre real es Óscar Armando Díaz de León Huez, nació en Hermosillo, Sonora, México, y se ha convertido en una de las voces más potentes del regional mexicano contemporáneo.
Antes de lanzarse como solista, formó parte de agrupaciones locales como Los Reales y Grupo Arranke, donde comenzó a destacar como compositor, guitarrista y vocalista.
En 2018 inició su carrera como solista y rápidamente ganó popularidad con su estilo fresco que fusiona la esencia del regional mexicano con influencias de soul, country y pop.
Su éxito “El tóxico”, junto a Grupo Firme, lo catapultó a la fama internacional y se convirtió en un himno para miles de fans en México, Centroamérica y Estados Unidos.
Su más reciente producción, “Boca chueca, Vol. 1”, marca una nueva etapa artística, en la que combina letras honestas con sonidos modernos y colaboraciones internacionales, como con Maluma, por ejemplo.
Carín León ha ganado múltiples reconocimientos, incluyendo Premios Grammy Latinos, por su capacidad de innovar dentro de la música regional sin perder sus raíces.
Además de cantante, es un talentoso multiinstrumentista. Toca guitarra, bajo quinto y ha participado activamente en la producción y composición de sus discos.
Con su voz rasposa y su forma honesta de cantar al desamor, Carín León se ha ganado un lugar especial entre los fans que buscan letras auténticas y sonidos tradicionales.
Su imagen combina lo tradicional del norteño con un toque moderno: sombreros, botas y una actitud rebelde que refleja su identidad artística.
“La música no tiene fronteras”, suele decir Carín León, una frase que resume su visión de unir culturas a través del regional mexicano contemporáneo.
La cita con el mexicano está agendada para el jueves 23 de octubre de 2025 en el Estadio Chochi Sosa de la capital. Las localidades van desde Gradería (L 1,559) a Experiencia BAC Credomatic (L 5,371).