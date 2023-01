Brendan Fraser renace en los Critics Choice Awards tras ganar a mejor actor

ADEMÁS: Estos son los ganadores de los Globos de Oro 2023

“Gracias por este gran honor. Esta película trata sobre el amor, la redención y sobre encontrar la luz en un lugar oscuro. Tuve mucha suerte de trabajar con un gran reparto. Me ha llevado 32 años llegar hasta aquí”, dijo al inicio de su discurso.

“Estaba perdido y fuiste tú (Aronofsky) quien me encontró. Como los mejores directores lo único que me dijiste fue decirme hacia adónde ir para que llegara donde tenía que estar. Si has tenido problemas como Charlie, de obesidad, de momentos oscuros, pero tienes la fuerza de ponerte en pie y dirigirte hacia la luz te sucederán cosas buenas”, mencionó mientras los presentes le aplaudían.