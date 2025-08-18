¿Quién era Ariela ‘La Langosta’, amiga de Tekashi 6ix9ine, asesinada en EE UU?

La bailarina, mesera e "influencer" dominicana, Ariela más conocida como Ariela "La Langosta", fue asesinada en frente de su casa en Nueva Jersey, Estados Unidos, durante la madrugada del pasado domingo 17 de agosto.
Según el reporte de las autoridades, Ariela había salido de una fiesta en el club Ikon, en Manhattan, donde trabajaba como mesera, y fue víctima de un tiroteo que acabó con su vida frente a su vivienda.
De manera preliminar, se maneja que Ariela iba acompañada de Nata Cartiel, quien era su pareja sentimental, y que fue detenido para efectos de investigación.
Tras la triste noticia, las redes sociales se inundaron de mensajes de despedida y condolencias para sus familiares y amigos, en especial, Tekashi 6ix9ine, con quien Ariela compartió un videoclip.
El cantante urbano manifestó su tristeza en Instagram, destacando que “no existe un corazón más lindo”, que el Ariela a quien consideraba "como una hermana" para él.
El artista urbano compartió varias historias en las que aparece con Ariela, a quien describió como una persona muy especial en su vida.
Ariela, quien contaba con más de medio millón de seguidores en Instagram, había compartido horas antes de su muerte videos disfrutando de la noche en el club Ikon, donde se le veía sonriente y acompañada de amigas
El vehículo en el que circulaba Ariela, una Mercedes-Benz G-Class negra con el cristal lateral del conductor destrozado, fue hallado en el lugar del incidente, y las imágenes de la escena muestran la magnitud del ataque.
Por ahora, las autoridades refirieron que están buscando establecer si hubo alguna relación con actividades ilícitas o si el tiroteo fue un acto aleatorio.
La comunidad espera que pronto se esclarezca el móvil del crimen y se haga justicia por Ariela.
Mientras tanto, la noticia de su muerte sigue resonando en redes sociales y medios de comunicación.
Por su parte, la policía asegura estar tras la pista de los responsables de la muerte de la dominicana.
Los internautas siguen expresando su tristeza y apoyo a su familia en las redes sociales, sobre todo porque deja una hija.
"Tan feliz que andabas con los preparativos de los 15 años, tu niña, descansa en paz, negra linda". "Tan joven y llena de vida". "Lo más triste de todo esto es que probablemente no había entregado su vida a Jesús", son solo algunos de los comentarios que se leen al respecto en redes sociales sobre la lamentable noticia.