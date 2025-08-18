Kevin Costner y Jake Gyllenhall protagonizarán la comedia "Honeymoon With Harry"

California, Estados Unidos.- El oscarizado Kevin Costner y Jake Gyllenhaal protagonizarán la película 'Honeymoon With Harry', una comedia dramática adquirida por Amazon MGM basada en la novela inédita de Bart Baker, según informó este lunes The Hollywood Reporter.

El argumento de este filme, todavía sin fecha de estreno, versa sobre un hombre que decide irse de luna de miel con su suegro tras el fallecimiento de su prometida dos días antes de su boda.

En desarrollo en Hollywood desde 2004, la cinta estará dirigida por Glenn Ficarra y John Requa a partir de un guion de Dan Fogelman, quien ha trabajado en series como 'This is Us'.

Ganador de dos premios Óscar a mejor película y mejor dirección por 'Dancing With Wolves' (1991), Costner ha dirigido, producido y protagonizado 'Horizon: An American Saga', un drama sobre la Guerra Civil americana.