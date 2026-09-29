Ben Reilly y Kaine Parker, los clones de Spider-Man, llegarían a la pantalla

Los Ángeles, Estados Unidos.- Prime Video está a punto de ordenar una serie de acción real basada en la Clone Saga, la historia de clones de Spider-Man que Marvel Comics publicó en los años 90.
De acuerdo con una exclusiva de Deadline, el proyecto se ubica dentro del Universo de Personajes de Marvel de Sony Pictures y tendrá como protagonistas a Ben Reilly y Kaine Parker.
El guion está a cargo de Kelvin Yu, creador de American Born Chinese. Amy Pascal, Phil Lord y Christopher Miller, quienes supervisan este universo para Sony Television y fueron productores ejecutivos de Spider-Noir, también se sumarían como productores ejecutivos junto a Yu.
La propuesta toma como base el segundo arco de la Clone Saga, el que ocupó las series de Spider-Man entre 1994 y 1996.
Según Deadline, la trama seguiría a Reilly y Kaine mientras deben "lidiar con sus recién descubiertas identidades como clones mientras también enfrentan a otros clones".
Otras fuentes citadas por el medio aseguran que la producción podría alterar el origen de ambos personajes y darles identidades nuevas. TVLine recogió que Deadline advierte sobre posibles "cambios significativos" respecto a los cómics.
Por ahora no existe una orden formal de serie. Amazon MGM Studios y Sony Pictures Television no hicieron comentarios sobre el proyecto, de acuerdo con Infobae.
La noticia llega el mismo mes en que Prime Video canceló Spider-Noir tras una sola temporada. En esa producción, ambientada en la década de 1930, Nicolas Cage dio vida a una versión de Ben Reilly.
SlashFilm precisa que la nueva serie presentará una iteración distinta del personaje. Ambos títulos forman parte de un acuerdo entre Amazon MGM Studios y Sony Pictures Television para desarrollar varias series con personajes del universo arácnido de Sony.
Una saga con historia larga y accidentada
La primera Clone Saga apareció en los años 70, cuando el profesor Miles Warren, obsesionado con Gwen Stacy y convencido de que Spider-Man era responsable de su muerte, creó clones de ella y de Peter Parker.
Dos décadas más tarde, Marvel retomó la idea a lo grande. Kaine Parker fue el resultado del primer intento de clonación, un proceso fallido que le dejó una degeneración celular con desenlace fatal.
Ben Reilly, cuyo apellido combina el nombre del tío de Peter con el apellido de soltera de la tía May, nació del segundo intento, más exitoso, y adoptó la identidad de Scarlet Spider.
El giro más discutido llegó cuando la editorial declaró que Reilly era el verdadero Spider-Man y que Peter Parker era el clon. Tras el rechazo de los lectores, Marvel revirtió el cambio.
Esa herencia complica la adaptación. Gizmodo apuntó que los cómics podrían incluir a Peter Parker, un personaje que estas series no pueden usar por razones de derechos. Los primeros reportes mencionan además a Spidercide, otro clon ligado a la saga, entre los posibles rivales de la pareja.