Ben Reilly y Kaine Parker, los clones de Spider-Man, llegarían a la pantalla

Los Ángeles, Estados Unidos.- Prime Video está a punto de ordenar una serie de acción real basada en la Clone Saga, la historia de clones de Spider-Man que Marvel Comics publicó en los años 90.

De acuerdo con una exclusiva de Deadline, el proyecto se ubica dentro del Universo de Personajes de Marvel de Sony Pictures y tendrá como protagonistas a Ben Reilly y Kaine Parker.

El guion está a cargo de Kelvin Yu, creador de American Born Chinese. Amy Pascal, Phil Lord y Christopher Miller, quienes supervisan este universo para Sony Television y fueron productores ejecutivos de Spider-Noir, también se sumarían como productores ejecutivos junto a Yu.

La propuesta toma como base el segundo arco de la Clone Saga, el que ocupó las series de Spider-Man entre 1994 y 1996.

Según Deadline, la trama seguiría a Reilly y Kaine mientras deben "lidiar con sus recién descubiertas identidades como clones mientras también enfrentan a otros clones".