¿Cuándo se estrena la película de GOT? Warner Bros. pone fecha a "La conquista de Aegon"

Los Ángeles, Estados Unidos.- Warner Bros. confirmó este martes la fecha de estreno de "La conquista de Aegon" (Aegon's Conquest, en su título original), la primera película en la historia de Game of Thrones. El estreno quedó programado para el 1 de junio de 2029, un viernes, según informaron Deadline, The Hollywood Reporter y TheWrap. Faltan poco más de dos años y ocho meses para que la cinta llegue a los cines. La dirección estará a cargo de Owen Harris, quien ya realizó tres episodios de A Knight of the Seven Kingdoms, la serie de HBO que este año obtuvo una nominación a Mejor serie dramática en los Emmy.

El guion es de Beau Willimon, nominado al Oscar, creador de House of Cards y autor de los libros cinematográficos de The Ides of March y Mary Queen of Scots, además de varios episodios de Andor. El título original se dio a conocer en abril, durante la presentación del estudio en CinemaCon. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La historia se apoyará en Fire & Blood, el libro de George R. R. Martin que recoge la historia de la dinastía Targaryen. Aegon I sometió a seis de los siete reinos de Westeros junto a sus hermanas y esposas, Visenya y Rhaenys. Solo Dorne escapó de su dominio. Sus dragones, Balerion, Vhagar y Meraxes, fueron la herramienta de esa campaña. Según The Hollywood Reporter, el proyecto está concebido como una épica "del tamaño de Dune". Por ahora hay muy pocos datos más. Warner Bros. no ha revelado el reparto ni cuándo comenzará el rodaje, y tampoco se sabe quién dará vida a Aegon. Una película de Game of Thrones se discute desde hace años. En 2013, dos años después del estreno de la serie, sus creadores, David Benioff y D.B. Weiss, plantearon a HBO la posibilidad de cerrar la historia con tres largometrajes, según THR. Dos años más tarde, Martin explicó que había rechazado ofertas para llevar su obra al cine porque no quería recortar partes importantes de sus libros.