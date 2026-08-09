Los cuatro spin-offs confirmados de Game of Thrones tras House of the Dragon

Los Ángeles, Estados Unidos.- El cierre de la tercera temporada de House of the Dragon no significa el fin del universo creado por George R.R. Martin en la pantalla. HBO y Warner Bros. Discovery ya tienen en marcha cuatro proyectos que ampliarán la historia de los Siete Reinos en los próximos años. El primero de ellos ya está en marcha, aunque fuera del formato televisivo. Se trata de "Game of Thrones the Mad King", una obra teatral de la Royal Shakespeare Company que se estrenó el 8 de agosto en Stratford-upon-Avon, Reino Unido.

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La pieza se centra en la Rebelión de Robert y el torneo de Harrenhal, con personajes como Rhaegar Targaryen, Lyanna Stark y el propio Rey Loco, Aerys Targaryen. Su temporada actual se extiende hasta el 5 de septiembre.