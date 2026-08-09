Los cuatro spin-offs confirmados de Game of Thrones tras House of the Dragon

Los Ángeles, Estados Unidos.- El cierre de la tercera temporada de House of the Dragon no significa el fin del universo creado por George R.R. Martin en la pantalla. HBO y Warner Bros. Discovery ya tienen en marcha cuatro proyectos que ampliarán la historia de los Siete Reinos en los próximos años.
El primero de ellos ya está en marcha, aunque fuera del formato televisivo. Se trata de "Game of Thrones the Mad King", una obra teatral de la Royal Shakespeare Company que se estrenó el 8 de agosto en Stratford-upon-Avon, Reino Unido.
La pieza se centra en la Rebelión de Robert y el torneo de Harrenhal, con personajes como Rhaegar Targaryen, Lyanna Stark y el propio Rey Loco, Aerys Targaryen. Su temporada actual se extiende hasta el 5 de septiembre.
En el terreno televisivo, "A Knight of the Seven Kingdoms" prepara su segunda temporada, con estreno previsto para inicios de 2027. La serie, ambientada 90 años antes de los hechos de Game of Thrones, sigue las aventuras del caballero errante Ser Duncan el Alto y su escudero Egg, basada en las novelas cortas de Martin.
Por su parte, House of the Dragon concluirá con una cuarta temporada, que pondrá fin a la Danza de los Dragones tras el desenlace presentado en el final de la tercera entrega.
El cuarto proyecto confirmado es una película sobre la Conquista de Aegon, que narrará la unificación de los Siete Reinos bajo el mando de Aegon el Conquistador y sus hermanas Rhaenys y Visenya. Warner Bros. Discovery confirmó que será un estreno en cines, previsto para después de 2027.