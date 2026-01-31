¡Idénticos! Así lucen los actores que darán vida a Los Beatles en sus nuevas películas biográficas

Los Ángeles, Estados Unidos.- Sony Pictures reveló las primeras imágenes oficiales del reparto que dará vida a Los Beatles en el proyecto cinematográfico más ambicioso de Sam Mendes. Las fotografías llegaron a través de postales impresas que se distribuyeron en el Liverpool Institute for Performing Arts, la institución cofundada por Paul McCartney en 1996. The Beatles – A Four-Film Cinematic Event plantea una fórmula narrativa sin precedentes en Hollywood. Se trata de cuatro largometrajes independientes pero conectados entre sí, cada uno dedicado a explorar la vida y la perspectiva de un integrante del grupo. La propuesta apuesta por multiplicar el relato en lugar de condensarlo, ofreciendo cuatro versiones de una misma historia donde cada músico ocupa el centro de su propia película. El material muestra a Paul Mescal, Harris Dickinson, Joseph Quinn y Barry Keoghan completamente transformados en los cuatro músicos que revolucionaron la música popular en el siglo XX. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Mescal aparece frente a los ladrillos rojos del legendario local de Liverpool donde todo comenzó. La imagen captura al joven McCartney en los albores de la beatlemanía, cuando el grupo todavía pulía su sonido en los escenarios underground de la ciudad portuaria.

Keoghan fue retratado en un ambiente de estudio con camisa estampada, corbata psicodélica y auriculares sobre las orejas. La fotografía remite directamente al periodo experimental de finales de los años 60, cuando la banda exploraba nuevos territorios sonoros en Abbey Road Studios.

Quinn encarna a un George Harrison barbado de los últimos años, mientras que Dickinson porta la icónica chaqueta de mezclilla y las gafas redondas que John Lennon convirtió en símbolo de toda una generación en 1968.

La iniciativa sorprendió a los estudiantes del LIPA, quienes encontraron las tarjetas escondidas en el campus tras una convocatoria publicada en redes sociales. La estrategia conectó el anuncio con la ciudad que vio nacer a la banda, estableciendo un vínculo emocional entre el proyecto y sus raíces. El elenco de apoyo incluye nombres de alto calibre. Saoirse Ronan interpreta a Linda McCartney, Anna Sawai da vida a Yoko Ono, Aimee Lou Wood encarna a Pattie Boyd, Mia McKenna-Bruce asume el papel de Maureen Starkey, James Norton interpreta al manager Brian Epstein y Harry Lloyd al productor George Martin. Sam Mendes dirige las cuatro películas que conforman este evento cinematográfico sin precedentes. El proyecto cuenta con el aval de Apple Corps Ltd, Paul McCartney, Ringo Starr y las familias de John Lennon y George Harrison, quienes otorgaron por primera vez los derechos completos de vida y música para una obra de ficción.