"¡Ayuda!", el nuevo thriller de Rachel McAdams y Dylan O'Brien llega a los cines

Los Ángeles, Estados Unidos.- 20th Century Studios estrena en salas este jueves 29 de enero la producción cinematográfica "¡Ayuda!", bajo la dirección de Sam Raimi.
El realizador conocido por The Evil Dead, la saga de Spider-Man y "Doctor Strange en el multiverso de la locura" vuelve al género que lo consagró con una propuesta que combina suspenso y comedia negra.
La cinta reúne a Rachel McAdams y Dylan O'Brien en los roles principales. Ambos actores compartieron en un material exclusivo las particularidades del proyecto y el enfoque narrativo del director.
Conflicto corporativo en entorno extremo
La trama presenta a Linda Liddle, empleada del área de Estrategia y Planeamiento en una firma consultora. Su expectativa de ascenso se frustra cuando Bradley Preston asume el liderazgo de la compañía.
La situación laboral presenta cambios radicales tras un accidente aéreo que deja a ambos personajes como únicos sobrevivientes en una isla remota.
McAdams explica que el nuevo contexto transforma la dinámica entre los personajes. O'Brien complementa al señalar que se genera una inversión de roles respecto a la estructura jerárquica previa.
Dominio y dependencia
El entorno hostil modifica el balance de poder. Las capacidades de supervivencia de Linda se vuelven determinantes para enfrentar la crisis, mientras que las habilidades corporativas de Bradley pierden relevancia.
La actriz describe el escenario como favorable para su personaje y adverso para su contraparte.
El desarrollo muestra una confrontación psicológica entre ambos protagonistas, donde las estrategias para sobrevivir y escapar se convierten en el eje central del relato.
La producción marca el retorno de Raimi al thriller después de su trabajo en grandes franquicias. El filme llega exclusivamente a salas cinematográficas a partir del 29 de enero.