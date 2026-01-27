"¡Ayuda!", el nuevo thriller de Rachel McAdams y Dylan O'Brien llega a los cines

Los Ángeles, Estados Unidos.- 20th Century Studios estrena en salas este jueves 29 de enero la producción cinematográfica "¡Ayuda!", bajo la dirección de Sam Raimi.

El realizador conocido por The Evil Dead, la saga de Spider-Man y "Doctor Strange en el multiverso de la locura" vuelve al género que lo consagró con una propuesta que combina suspenso y comedia negra.

La cinta reúne a Rachel McAdams y Dylan O'Brien en los roles principales. Ambos actores compartieron en un material exclusivo las particularidades del proyecto y el enfoque narrativo del director.