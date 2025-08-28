  1. Inicio
  2. · Entretenimiento

El vocalista de The Beatles expone postales inéditas sobre los inicios de la banda

Una colección fotográfica de Paul McCartney, vocalista y bajista de The Beatles, ofrece una mirada íntima y desconocida de los primeros años de la agrupación

  • 28 de agosto de 2025 a las 15:13
El vocalista de The Beatles expone postales inéditas sobre los inicios de la banda

La exposición permanecerá abierta hasta el 4 de octubre en la sede central de la galería Gagosian en Londres.

 Foto: EFE

Londres, Inglaterra.- Un viaje por el inicio de The Beatles y del fenómeno "fan" generado por el cuarteto liverpuliano, visto a través del ojo y el obturador de Paul McCartney, conforma la colección de instantáneas que se exhibe en la galería londinense Gagosian.

"Espejo retrovisor: Liverpool-Londres-París" es una visión íntima y personal de McCartney (1942, Liverpool), quién fuera vocalista y bajista de una de las bandas británicas más importantes de la historia del rock, The Beatles, con las capturas realizadas cuando éste tenía veinte años.

La mayoría de las imágenes, reveladas en blanco y negro recientemente desde su cámara Pentax de 35 milímetros, que se compró a finales de 1963, transportan al visitante a las bambalinas de varias salas de concierto londinenses o al aeropuerto -a color- antes de su debut en los Estados Unidos.

La leyenda del pop británico Paul McCartney cumple 80 años

Esta perspectiva, presentada en la íntima galería Gagosian ubicada en el centro de Londres, muestra a McCartney como protagonista y observador al mismo tiempo, siendo pionero en 'selfies' con una autorretrato en frente del espejo de una de sus habitaciones.

Su mirada fotográfica, ahora compartida con el público, rescata una esfera íntima de la banda que permaneció inédita durante seis décadas.

Su mirada fotográfica, ahora compartida con el público, rescata una esfera íntima de la banda que permaneció inédita durante seis décadas.

 (Foto: EFE)

El entonces veinteañero también sacó fotos en numerosas ocasiones a sus tres colegas del grupo, John Lennon, Ringo Starr o George Harrison, que protagoniza una de las fotografías de la exposición con dos sombreros superpuestos uno sobre otro en su cabeza.

McCartney y Starr son los dos únicos del mítico cuarteto que siguen vivos, tras el trágico asesinato de Lennon en 1980 y del fallecimiento de Harrison en 2001 por un cáncer de pulmón.

Los Beatles vuelven a la vida: McCartney y Starr interpretan clásicos en Londres

La óptica de Paul McCartney recogida en la muestra acerca a los seguidores de The Beatles a un pedacito de una esfera más íntima y hasta ahora oculta del cuarteto británico.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
EFE

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias