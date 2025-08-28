El vocalista de The Beatles expone postales inéditas sobre los inicios de la banda

Londres, Inglaterra.- Un viaje por el inicio de The Beatles y del fenómeno "fan" generado por el cuarteto liverpuliano, visto a través del ojo y el obturador de Paul McCartney, conforma la colección de instantáneas que se exhibe en la galería londinense Gagosian.

"Espejo retrovisor: Liverpool-Londres-París" es una visión íntima y personal de McCartney (1942, Liverpool), quién fuera vocalista y bajista de una de las bandas británicas más importantes de la historia del rock, The Beatles, con las capturas realizadas cuando éste tenía veinte años.

La mayoría de las imágenes, reveladas en blanco y negro recientemente desde su cámara Pentax de 35 milímetros, que se compró a finales de 1963, transportan al visitante a las bambalinas de varias salas de concierto londinenses o al aeropuerto -a color- antes de su debut en los Estados Unidos.