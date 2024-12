Los Beatles vuelven a la vida: McCartney y Starr interpretan clásicos en Londres

Con el “stone” a las seis cuerdas, McCartney desempolvó no solo otro clásico de The Beatles como “Get Back”, sino también su icónico bajo Hofner 500/1, robado en 1972 y que recuperó a principios de este año.

No era, no obstante, la primera vez desde el final de The Beatles en 1970 que ambos artistas tocaban juntos. McCartney acompañó a Starr cuando el batería entró en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 2015, y le volvió a subir al escenario en la gira de 2019 “Freshen Up”.