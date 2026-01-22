  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías entretenimiento

Los grandes ignorados de los Oscar 2026: ausencias que sorprendieron en las nominaciones

Películas esperadas, actores favoritos de la crítica y nombres que sonaban fuerte en las quinielas quedaron fuera de la lista final, alimentando el debate sobre la Academia este 2026

  • Actualizado: 22 de enero de 2026 a las 11:50
Los grandes ignorados de los Oscar 2026: ausencias que sorprendieron en las nominaciones
1 de 10

El anuncio de las nominaciones a la 98ª edición de los Premios Oscar no solo dejó récords y celebraciones, también abrió la conversación sobre las grandes ausencias de la temporada.

 Fotos: Shutterstock.
Los grandes ignorados de los Oscar 2026: ausencias que sorprendieron en las nominaciones
2 de 10

Wicked: For Good – La secuela del exitoso musical no obtuvo ninguna nominación, dejando fuera también a sus estrellas Ariana Grande y Cynthia Erivo.

 Foto: Shutterstock.
Los grandes ignorados de los Oscar 2026: ausencias que sorprendieron en las nominaciones
3 de 10

De hecho, la secuela del musical resultó globalmente ignorada. Más allá de elenco, incluso quedó fuera de todas las categorías, pese a su enorme taquilla y popularidad.
Los grandes ignorados de los Oscar 2026: ausencias que sorprendieron en las nominaciones
4 de 10

Paul Mescal – Fue una de las grandes sorpresas por su ausencia en las nominaciones, particularmente esperado por su trabajo en Hamnet.

 Foto: Shutterstock.
Los grandes ignorados de los Oscar 2026: ausencias que sorprendieron en las nominaciones
5 de 10

George Clooney y Adam Sandler – Ambos quedaron fuera de las nominaciones por Jay Kelly, a pesar de que muchos esperaban reconocimiento para Clooney especialmente.

 Fotos: Shutterstock.
Los grandes ignorados de los Oscar 2026: ausencias que sorprendieron en las nominaciones
6 de 10

La comedia dramática de Noah Baumbach no obtuvo ninguna nominación. Ni logró estar presente al menos en categorías de actuación o guion.

 Foto: Shutterstock.
Los grandes ignorados de los Oscar 2026: ausencias que sorprendieron en las nominaciones
7 de 10

Chase Infiniti – Muy comentada fue su exclusión de la categoría de Mejor actriz pese a protagonizar One Battle After Another y recibir atención durante toda la temporada.

 Foto: Shutterstock.
Los grandes ignorados de los Oscar 2026: ausencias que sorprendieron en las nominaciones
8 de 10

Guillermo del Toro – Aunque "Frankenstein" consiguió múltiples nominaciones, el cineasta mexicano no fue nominado a Mejor director, lo que muchos consideraron una sorpresa.

 Foto: Shutterstock.
Los grandes ignorados de los Oscar 2026: ausencias que sorprendieron en las nominaciones
9 de 10

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle – A pesar de su enorme éxito global, fue pasado por alto en animación, donde otras películas sí lograron nominaciones.

 Foto: Shutterstock.
Los grandes ignorados de los Oscar 2026: ausencias que sorprendieron en las nominaciones
10 de 10

Jesse Plemons – Actor bien considerado por la crítica por su papel en Bugonia quedó fuera de las nominaciones principales, en medio de debates sobre la actuación del año.

 Foto: Shutterstock.
Cargar más fotos