  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías entretenimiento

Top 10: Películas sobre discapacidad que tocan el corazón y promueven la inclusión

Desde biopics conmovedoras hasta historias de ficción que rompen estigmas, estas cintas abordan discapacidades físicas, sensoriales e intelectuales con respeto y profundidad

  • 09 de diciembre de 2025 a las 15:39
Top 10: Películas sobre discapacidad que tocan el corazón y promueven la inclusión
1 de 12

Aquí un recorrido cinematográfico que visibiliza la diversidad humana y celebra la resiliencia detrás de cada historia.
Top 10: Películas sobre discapacidad que tocan el corazón y promueven la inclusión
2 de 12

Intouchables (2011). Una amistad inesperada surge entre un millonario tetrapléjico y el cuidador que le cambia la vida para siempre.

Top 10: Películas sobre discapacidad que tocan el corazón y promueven la inclusión
3 de 12

The Upside (2017). Humor, humanidad y una química irresistible que ha conquistado al mundo en ambas versiones.
Top 10: Películas sobre discapacidad que tocan el corazón y promueven la inclusión
4 de 12

Stronger (2017). Jake Gyllenhaal encarna a Jeff Bauman, sobreviviente del atentado de Boston que perdió ambas piernas y luchó por reencontrarse a sí mismo. Realista y emotiva, muestra el proceso físico y emocional detrás de la rehabilitación.
Top 10: Películas sobre discapacidad que tocan el corazón y promueven la inclusión
5 de 12

My Left Foot (1989). Daniel Day-Lewis interpreta a Christy Brown, el artista con parálisis cerebral que solo podía mover su pie izquierdo. Un retrato inspirador sobre talento, perseverancia y el poder del arte.
Top 10: Películas sobre discapacidad que tocan el corazón y promueven la inclusión
6 de 12

CODA (2021). Emilia Jones protagoniza esta historia de una familia sorda donde ella es la única oyente y sueña con dedicarse a la música. Sensible y auténtica, explora el choque entre el deber familiar y el deseo personal.
Top 10: Películas sobre discapacidad que tocan el corazón y promueven la inclusión
7 de 12

Forrest Gump (1994). Tom Hanks da vida a Forrest, un hombre con discapacidad intelectual cuya inocencia y determinación lo llevan a marcar la historia sin proponérselo. Una mirada humana y emotiva sobre resiliencia, prejuicio y la belleza de una vida sencilla.
Top 10: Películas sobre discapacidad que tocan el corazón y promueven la inclusión
8 de 12

The Theory of Everything (2014). Eddie Redmayne interpreta a Stephen Hawking en un retrato íntimo de la ELA y de la brillantez que desafió los límites del cuerpo. La historia del famoso científico y su lucha contra una enfermedad degenerativa que jamás apagó su mente.
Top 10: Películas sobre discapacidad que tocan el corazón y promueven la inclusión
9 de 12

Sound of Metal (2019). Riz Ahmed conmueve como un baterista que pierde la audición y debe reconstruir su identidad lejos del ruido. Un viaje introspectivo sobre aceptación, silencio y nuevos comienzos.
Top 10: Películas sobre discapacidad que tocan el corazón y promueven la inclusión
10 de 12

Wonder (2017). Jacob Tremblay encarna a Auggie, un niño con una malformación facial que enfrenta el reto de integrarse por primera vez a la escuela. Un relato luminoso sobre empatía, bullying y la importancia de la bondad.
Top 10: Películas sobre discapacidad que tocan el corazón y promueven la inclusión
11 de 12

The Diving Bell and the Butterfly (2007). La historia real del editor de Elle, Jean-Dominique Bauby, quien quedó paralizado y solo podía comunicar moviendo un ojo. Poética y profunda, muestra cómo la mente puede seguir volando incluso cuando el cuerpo queda inmóvil.
Top 10: Películas sobre discapacidad que tocan el corazón y promueven la inclusión
12 de 12

The Peanut Butter Falcon (2019). Zack Gottsagen brilla como un joven con síndrome de Down decidido a perseguir su sueño de ser luchador profesional. Una aventura libre y emotiva sobre amistad, autonomía y sueños improbables.
Cargar más fotos