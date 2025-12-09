Top 10: Películas sobre discapacidad que tocan el corazón y promueven la inclusión

Aquí un recorrido cinematográfico que visibiliza la diversidad humana y celebra la resiliencia detrás de cada historia.
Intouchables (2011). Una amistad inesperada surge entre un millonario tetrapléjico y el cuidador que le cambia la vida para siempre.
The Upside (2017). Humor, humanidad y una química irresistible que ha conquistado al mundo en ambas versiones.
Stronger (2017). Jake Gyllenhaal encarna a Jeff Bauman, sobreviviente del atentado de Boston que perdió ambas piernas y luchó por reencontrarse a sí mismo. Realista y emotiva, muestra el proceso físico y emocional detrás de la rehabilitación.
My Left Foot (1989). Daniel Day-Lewis interpreta a Christy Brown, el artista con parálisis cerebral que solo podía mover su pie izquierdo. Un retrato inspirador sobre talento, perseverancia y el poder del arte.
CODA (2021). Emilia Jones protagoniza esta historia de una familia sorda donde ella es la única oyente y sueña con dedicarse a la música. Sensible y auténtica, explora el choque entre el deber familiar y el deseo personal.
Forrest Gump (1994). Tom Hanks da vida a Forrest, un hombre con discapacidad intelectual cuya inocencia y determinación lo llevan a marcar la historia sin proponérselo. Una mirada humana y emotiva sobre resiliencia, prejuicio y la belleza de una vida sencilla.
The Theory of Everything (2014). Eddie Redmayne interpreta a Stephen Hawking en un retrato íntimo de la ELA y de la brillantez que desafió los límites del cuerpo. La historia del famoso científico y su lucha contra una enfermedad degenerativa que jamás apagó su mente.
Sound of Metal (2019). Riz Ahmed conmueve como un baterista que pierde la audición y debe reconstruir su identidad lejos del ruido. Un viaje introspectivo sobre aceptación, silencio y nuevos comienzos.
Wonder (2017). Jacob Tremblay encarna a Auggie, un niño con una malformación facial que enfrenta el reto de integrarse por primera vez a la escuela. Un relato luminoso sobre empatía, bullying y la importancia de la bondad.
The Diving Bell and the Butterfly (2007). La historia real del editor de Elle, Jean-Dominique Bauby, quien quedó paralizado y solo podía comunicar moviendo un ojo. Poética y profunda, muestra cómo la mente puede seguir volando incluso cuando el cuerpo queda inmóvil.
The Peanut Butter Falcon (2019). Zack Gottsagen brilla como un joven con síndrome de Down decidido a perseguir su sueño de ser luchador profesional. Una aventura libre y emotiva sobre amistad, autonomía y sueños improbables.