Meghan Markle planea enviar una carta a su padre, Thomas Markle, tras conocerse que el hombre de 81 años fue sometido a una amputación de emergencia de su pierna izquierda magzter el pasado 3 de diciembre en un hospital de Cebú, Filipinas.
La duquesa de Sussex, distanciada de su progenitor desde 2018, habría estado llamando a hospitales locales para localizar su paradero y hacer llegar el mensaje, según informó Page Six.
"Ha habido avances, pero ella aún no ha hecho contacto. Se espera que haya alguna forma de comunicación en las próximas 24 horas", señaló una fuente al diario británico The Times.
Un portavoz de la duquesa confirmó previamente a diversos medios que Meghan "se ha comunicado con su padre" tras conocer su estado de salud, aunque los detalles sobre el tipo de contacto permanecen sin especificar.
La cirugía se realizó después de que un coágulo sanguíneo en el muslo interrumpiera la circulación en la pierna izquierda de Thomas Markle, provocando necrosis en el tejido laverdadnoticiastvnotas.
Thomas Markle Jr., hijo mayor del paciente y su principal cuidador, describió al Daily Mail cómo el pie de su padre cambió de color azul a negro antes de la intervención. "No había otra opción. Me dijeron que tenían que amputarle la pierna y que era cuestión de vida o muerte", explicó.
La operación duró aproximadamente tres horas y los médicos retiraron el pie y la parte inferior de la pierna por debajo de la rodilla ante el riesgo de infección, sepsis o gangrena
Thomas Markle permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos, donde su estado ha sido catalogado como estable pero crítico. Los facultativos han advertido que las próximas 72 horas serán determinantes para evitar complicaciones derivadas de la herida.
La hermanastra de Meghan, Samantha Markle, cuestionó públicamente los reportes sobre el supuesto contacto. En una serie de publicaciones en la red social X, la mujer de 61 años afirmó que "no ha habido contacto" y calificó las informaciones como "un truco de relaciones públicas debido al escrutinio público".
Thomas Markle también expresó su confusión ante los medios. "Estoy confundido por los reportes porque no he recibido ningún mensaje de mi hija distanciada", declaró al Daily Mail el domingo. El exdirector de iluminación añadió que no ha cambiado su número telefónico, "así que ella siempre puede ponerse en contacto" con él.