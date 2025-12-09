Lalo España anuncia separación de su novio: "De verdad amé muchísimo"

El histrión, de 53 años, explicó que las transformaciones naturales en la dinámica de pareja llevaron a la decisión de concluir la relación. "Es muy sano detenernos y reconocer cuando las experiencias van cambiando y el panorama se modifica, cuando empezamos a sentir algo distinto, no fingir por miedo a estar solos, por temor de lastimar a alguien, cerrar de manera amorosa, civilizada, armónica", detalló en su publicación.