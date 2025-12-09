Lalo España anuncia separación de su novio: "De verdad amé muchísimo"

Eduardo España anunció el término de su relación sentimental tras más de dos años de noviazgo eldiariodesonoralaverdadnoticias.
El actor, conocido por su personaje de Germán en la serie "Vecinos", compartió un mensaje en Instagram donde confirmó la separación.
"Hoy cerramos un ciclo... con un ser maravilloso al que le agradezco enormemente por todo lo vivido, disfrutado, compartido y aprendido caminando juntos entre vivencias de muchos colores", escribió España en su cuenta de la plataforma.
El histrión, de 53 años, explicó que las transformaciones naturales en la dinámica de pareja llevaron a la decisión de concluir la relación. "Es muy sano detenernos y reconocer cuando las experiencias van cambiando y el panorama se modifica, cuando empezamos a sentir algo distinto, no fingir por miedo a estar solos, por temor de lastimar a alguien, cerrar de manera amorosa, civilizada, armónica", detalló en su publicación.
"De verdad amé muchísimo a mi pareja y le agradezco enormemente lo estupenda persona que es... guapo, simpático", agregó España, quien aseguró que la separación ocurrió en términos cordiales. "Gracias de todo corazón, quedo en paz contigo... Las puertas de mi cariño y amistad están abiertas de aquí para allá y me resulta como un bálsamo sentir que de ti hacia mí también", expresó.
El mensaje concluyó con una frase que generó resonancia entre sus seguidores: "Estamos vivos, lo demás es extra. Abraza y honra tu vida, que yo también así lo haré".
Esta fue la primera relación que se le conoció al comediante en 12 años, luego del fallecimiento de Ranferi Aguilar en 2012, diseñador de modas con quien mantuvo una relación de seis años. Aguilar murió a los 28 años a causa de complicaciones derivadas de una neumonía.
La identidad de su ahora expareja nunca fue revelada públicamente. España había explicado en diversas entrevistas su decisión de mantener la relación alejada del escrutinio mediático. "No le gusta la vida pública, entonces nunca lo van a ver que lleguemos a una alfombra ni de la mano ni nada", señaló el actor en declaraciones anteriores al programa "Hoy".
El comediante detalló que su pareja no pertenecía al medio artístico y prefería mantenerse al margen de la atención pública. "Me dijo: 'Tú estás acostumbrado a la vida pública, yo no', y él no quiere... porque luego se vuelven unos chismorreos en redes", explicó España en aquella ocasión.
Sobre la diferencia de edad entre ambos (24 años), el actor nunca lo consideró un obstáculo. Sin embargo, sí manifestó una postura clara respecto al matrimonio. En octubre de 2024, cuando celebraba el primer aniversario de la relación, España fue consultado sobre la posibilidad de formalizar el vínculo.