Marvel estuvo rumiando el proyecto durante siete años, el propio Mahershala Ali, quien iba a ser el protagonista, dijo que la cinta no se llevó a cabo porque a Marvel Studios le faltó voluntad.

Los Ángeles, Estados Unidos.- Tras años queriendo reiniciar la franquicia de "Blade" sin poder lograrlo, Marvel finalmente ha dejado en suspenso retomar el proyecto, y precisamente sobre esto habló el que hubiera sido el director de la película: Bassam Tariq .

Ahora Tariq se expresa sobre la película, que este 2026 quedó en la categoría de irrealizable, la compañía no ha dado señales de que la tenga en agenda en el mediano plazo.

Si bien Ali renunció al proyecto este 2026, Tariq tuvo menos paciencia y lo dejó en 2022.

El director estadounidense habló sobre esto en una entrevista con The New Arab, y dijo que esta experiencia le dejó importantes lecciones sobre el control creativo en la industria cinematográfica.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

El realizador dijo que uno de los grandes problemas del proyecto fue elegir un elenco sin antes tener un guion definitivo.

"Era divertido y extraño empezar con el casting y la construcción de la película sin tener un guion adecuado. Te sientas y les explicas a los actores cuál será su papel, y ellos simplemente tienen que confiar en ti", señaló, y agregó que hacer las cosas de esta manera representa un riesgo para su credibilidad como director, puesto que era constante la posibilidad de que el guion no coincidiera con lo que se le había prometido a los intérpretes respecto a sus personajes.

"Eso también es muy peligroso porque, si llega el texto y no coincide con lo que les estabas diciendo, tu credibilidad queda completamente destruida. Lo único que tengo es mi integridad, y he estado pensando mucho en eso", acotó.

Luego estaba el hecho de que como director le tocaba comunicar a los actores las decisiones que no había tomado precisamente él, sino que dependían totalmente de los ejecutivos del estudio.

Esta dinámica, un tanto desordenada, terminó desgastando la relación entre el director y el equipo, y esto lo llevó a cuestionarse la manera en que esta película se estaba desarrollando.

"Si eres quien tiene que darles malas noticias a tus actores, pero no eres quien toma ninguna de esas decisiones, porque en realidad vienen de una entidad corporativa, esa no es una buena manera de ser director", manifestó, y concluye con una reflexión: "La vida es demasiado corta para hacer películas de mierda" y que es indispensable que un director tenga pleno control sobre el guion de los proyectos en los que participa.

Tras la salida de Tariq, el primer director que buscaron para el proyecto, Marvel Studios integró a Yann Demange, que terminó dejando la dirección de "Blade" en 2024.

Según publicó Variety en 2023, el guion de la película había pasado por las manos de cinco guionistas, y aún así no encontró su camino.