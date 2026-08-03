Mahershala Ali renuncia a la posibilidad de ser Blade

Pero resulta que el proyecto nunca se concretó para el rodaje, tras idas y vueltas y un periodo de preparación física por parte del actor, que se extendió por más de un año, la cinta nunca se hizo.

Los Ángeles, Estados Unidos.- Tras una postergación que no fue de meses sino de siete años, Mahershala Ali finalmente cierra una puerta que Marvel abrió y que nunca quiso cerrar oficialmente: el reboot de "Blade" , con el ganador del Oscar como el cazador de vampiros.

Ali ha cerrado el capítulo, aunque no sin antes sentir un regusto amargo por algo que bien pudo hacerse, pero que, según sus palabras, no se logró por falta de voluntad de Marvel Studios.

En una entrevista con la revista GQ, el actor se sinceró sobre esta experiencia, y fue contundente: "La mejor manera en que puedo responder es que, cuando veo lo que es para mí, sé que era esto o aquello, y elijo esto. Sin ánimo de ofender, llevo casi 30 años en esto profesionalmente y si algo he aprendido es que lo que es para ti, es para ti, y lo que no, no lo es. Por la razón que sea, ese proyecto no es para mí. Si hubieran querido hacer la película, la habríamos hecho. Así que tengo que pasar página, y lo he hecho".

Dejando claro que no fue un asunto relacionado con su disponibilidad como actor, sino con el estudio a cargo.

Ali señaló que tenían su contacto y miles de millones de dólares para llevar a cabo el proyecto, "si hubieran querido hacer la película, la habríamos hecho. Así que no vamos a hacer la película. Ya estoy bien con eso".

Es así que el actor deja zanjado este asunto del que parece no quiere seguir hablando.

"Estoy listo para dejar atrás las preguntas sobre ´Blade´. Esas preguntas son para ellos. Ellos no quisieron hacerla, así que ellos deberían responder", concluyó el actor.

La cinta fue anunciada con gran ánimo y expectativa en la Comic-Con de San Diego en 2019.

Pero el reboot del cazador medio mortal y medio vampiro nunca superó la etapa del anuncio para Marvel.

Entre la renuncia de dos directores: Bassam Tariq en 2022 y Yann Demange posteriormente, la reescritura del guion y la huelga de guionistas de 2023, el proceso se fue enfriando.

El mismo Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, reconoció recientemente su profunda frustración por no haber podido sacar adelante el proyecto con Ali.

Pero el actor se queda con la experiencia de más de un año de entrenamiento para el papel, algo que le sirvió para otro proyecto de acción: Your Mother Your Mother Your Mother, dirigido precisamente por Bassam Tariq.

El actor dice que tras esta mala experiencia con Marvel, a nivel creativo se siente "redimido de alguna manera en mi propio viaje personal".