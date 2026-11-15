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Chris Pratt volvería a "Guardianes de la Galaxia" si James Gunn dirige una cuarta entrega

El intérprete de Peter Quill dice que aún no ha hablado con el cineasta desde que se conoció su marcha

  • Actualizado: 15 de noviembre de 2026 a las 08:31
Chris Pratt volvería a Guardianes de la Galaxia si James Gunn dirige una cuarta entrega

El actor afirma que le gustaría protagonizar una nueva película de la saga si el director decide retomarla.

 Foto: Instagram

Los Ángeles, Estados Unidos.- El actor Chris Pratt ha manifestado su disposición a participar en una cuarta película de ‘Guardianes de la Galaxia’ si James Gunn decide regresar a la franquicia de Marvel tras abandonar la dirección de DC Studios.

En declaraciones a MovieZine, el intérprete de Peter Quill, conocido como Star-Lord, respondió que “sería genial” y añadió: “Me encanta trabajar con James. Es el hombre. No he tenido oportunidad de hablar con él desde que salió esa noticia... es curioso, porque cada vez que surge algo así y lo dices, puede convertirse en titular”.

Pratt subrayó además la continuidad creativa de la saga: “Así que todo lo que diré es que quiero a James. Dirigió las tres películas de Guardianes, y es bastante raro en este tipo de trilogías que el mismo director esté en las tres, así que, si quisiera volver y retomarla, me encantaría”.

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Pratt encarnó al protagonista en las tres entregas, junto a Zoe Saldaña, Karen Gillan, Dave Bautista, Vin Diesel y Bradley Cooper. Pom Klementieff se incorporó al reparto en la segunda película. ‘Guardianes de la Galaxia Vol. 3’ se estrenó en 2023 y estaba planteada como el cierre de la serie.

Antes de ese estreno se supo que Gunn y Peter Safran asumirían la copresidencia y la dirección ejecutiva de DC Studios. El lunes pasado se anunció que ambos serán sustituidos por Jeremy Latcham, procedente de Marvel, que ocupará el cargo de presidente y director creativo del estudio.

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Gunn y Safran se daban por seguros en sus puestos tras la fusión de Paramount y Warner Bros. Los codirectores ejecutivos de Skydance, David Ellison y Ynon Kreiz, optaron finalmente por incorporar a Latcham.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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