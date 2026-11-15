Chris Pratt volvería a "Guardianes de la Galaxia" si James Gunn dirige una cuarta entrega

Los Ángeles, Estados Unidos.- El actor Chris Pratt ha manifestado su disposición a participar en una cuarta película de ‘Guardianes de la Galaxia’ si James Gunn decide regresar a la franquicia de Marvel tras abandonar la dirección de DC Studios.
En declaraciones a MovieZine, el intérprete de Peter Quill, conocido como Star-Lord, respondió que “sería genial” y añadió: “Me encanta trabajar con James. Es el hombre. No he tenido oportunidad de hablar con él desde que salió esa noticia... es curioso, porque cada vez que surge algo así y lo dices, puede convertirse en titular”.
Pratt subrayó además la continuidad creativa de la saga: “Así que todo lo que diré es que quiero a James. Dirigió las tres películas de Guardianes, y es bastante raro en este tipo de trilogías que el mismo director esté en las tres, así que, si quisiera volver y retomarla, me encantaría”.
Pratt encarnó al protagonista en las tres entregas, junto a Zoe Saldaña, Karen Gillan, Dave Bautista, Vin Diesel y Bradley Cooper. Pom Klementieff se incorporó al reparto en la segunda película. ‘Guardianes de la Galaxia Vol. 3’ se estrenó en 2023 y estaba planteada como el cierre de la serie.
Antes de ese estreno se supo que Gunn y Peter Safran asumirían la copresidencia y la dirección ejecutiva de DC Studios. El lunes pasado se anunció que ambos serán sustituidos por Jeremy Latcham, procedente de Marvel, que ocupará el cargo de presidente y director creativo del estudio.
Gunn y Safran se daban por seguros en sus puestos tras la fusión de Paramount y Warner Bros. Los codirectores ejecutivos de Skydance, David Ellison y Ynon Kreiz, optaron finalmente por incorporar a Latcham.