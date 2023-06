¿Barbara Palvin y Dylan Sprouse se comprometieron en secreto?

BUDAPEST, HUNGRÍA.- Jóvenes, exitosos, estables y extremadamente atractivos; así son Barbara Palvin (29) y Dylan Sprouse (30), quienes están listos para convertirse en una feliz pareja de esposos.



Así lo han confirmado diferentes medios de comunicación durante las últimas horas, luego de que ambas estrellas oficializaran la noticia de su compromiso en redes sociales. Con una romántica animación que los muestra vestidos de novio y novia, no queda espacio para la duda.



“With the power invested in V, i am a Sprouse to be...” (“Con el poder invertido en V, soy un retoño para ser...) escribió la modelo de origen húngaro en la descripción de su posteo, seguido de un emoji de novia. El actor estadounidense también compartió el suceso. Infinitas muestras de felicitación han invadido ambos perfiles.



Sin embargo, un detalle que llamó mucho la atención fue el hecho de que la noticia del compromiso en realidad no es nueva. Es decir, los mensajes de celebración coincidieron con una entrevista conjunta de V Magazine, donde los dos revelaron que Sprouse se le declaró a Palvin en septiembre de 2022.

“Sabía que estábamos construyendo esta historia”, le dijo Barbara al medio. “Entonces, estoy muy feliz de que hayamos terminado haciéndolo a nuestra manera”, añadió. Y aunque desde entonces continuaron asistiendo a eventos juntos, lograron desviar la atención, y el resultado fue el esperado.