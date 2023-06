Demi Lovato está “cansada” de utilizar pronombres neutros

NUEVO MÉXICO, ESTADOS UNIDOS.- Demi Lovato reveló en entrevista para la revista GQ Magazine que está “cansada” de utilizar pronombres neutros.



“Constantemente tenía que educar a la gente y explicar por qué me identificaba con esos pronombres. Fue absolutamente agotador”, declaró la cantante pop.



“Simplemente me cansé. Pero por eso mismo sé que es importante seguir corriendo la voz”, añadió la intérprete de Sober, quien se declaró no binaria hace dos años durante el episodio piloto de su podcast, “4D”.



Por su parte, Lovato también se refirió a ciertas limitaciones impuestas a las personas no binarias en la sociedad, como el uso de baños por género y el papeleo del gobierno que no incluye identificadores neutrales de género.