The Flash llega a los cines de Honduras con su apuesta en solitario

NUEVA JERSEY, ESTADOS UNIDOS.- Tras más de una docena de películas de la franquicia estrenadas en la gran pantalla, y en medio de fuertes especulaciones respecto a su postergación y posible cancelación, el Universo Extendido de DC da la bienvenida a The Flash. La primera aparición en solitario del superhéroe veloz de traje rojo (después de su presentación oficial en “Liga de la justicia”, de 2017) ha causado gran expectativa. Incluso, se perfila como una de las apuestas en cartelera más prometedoras de este 2023. Debuta este jueves 15 de junio en las salas de cine de Honduras. “Los mundos chocan en The Flash cuando Barry Allen viaja a través del tiempo para evitar el asesinato de su madre, pero sin saberlo provoca cambios que resultan en la creación de un multiverso”, reza la sinopsis de la cinta, que coloca nuevamente a Ezra Miller en la piel del personaje.

Se trata de una propuesta de DC Comics y DC Entertainment, distribuida por Warner Bros., ahora embarcado en una nueva dirección bajo el ojo crítico de James Gunn y Peter Safran. El director Andy Muschietti y la guionista Christina Hodson prometen 144 minutos de acción, ficción, humor y suspenso. Complementan el reparto principal Sasha Calle (Supergirl), Michael Shannon (General Zod), Ron Livingston (Henry Allen), Maribel Verdú (Nora Allen), Kiersey Clemons (Iris West), Michael Keaton (Bruce Wayne / Batman) y Ben Affleck (Bruce Wayne / Batman), entre otros actores y actrices. Con un guión inspirado en la saga Flashpoint, cortesía de Christina Hodson, The Flash permite relucir el talento de Ezra Miller y enfatiza nuevamente la importancia de que cada superhéroe desarrolle su propia línea individual.

Luego de una serie de acusaciones hechas en su contra en los últimos años (unas comprobadas y otras de momento no), el protagonista de The Flash, Ezra Miller, ha sido blanco de críticas en torno a su conducta personal. Conflictos en temas de robo y violencia física han mermado públicamente su participación en la cinta, incluso llevándolo a casi perder su contrato con Warner Bros.



Sin embargo, Miller apareció en la premier de The Flash el pasado 12 de junio en Hollywood, California, un tanto relegado del contacto con medios de comunicación. Dentro de las hipótesis se maneja que desde la compañía se ideó esta estrategia para evitar que preguntas incómodas ensuciaran la difusión del proyecto, que ha costado cerca de 200 millones de dólares.