Kilvett Bertrand responde a críticas por video en un centro comercial
El diputado explicó las circunstancias que lo llevaron a abordar un vehículo de lujo en un centro comercial capitalino, desmintiendo las versiones que circulaban en su contra.
Redacción El Heraldo
Actualizado: 14 de febrero de 2026 a las 15:02
El Heraldo Videos
Videos
Videos deportes
Cristiano Ronaldo regresa de la protesta anotando en triunfo del Al Nassr
Redacción El Heraldo
Videos deportes
Gonzalo, Vinicius y Valverde ponen a ganar a Real Madrid sobre Real Sociedad
Redacción El Heraldo
Videos Honduras
JOH rememora su captura en San Valentín: “He sido bendecido por amor y amistad”
Rodiney Cerrato
Videos deportes
Gonzalo pone a ganar a Real Madrid sobre Real Sociedad en el Bernabéu
Redacción El Heraldo
Videos
Explosión deja interior de apartamento destruido en Ecovivienda
Redacción El Heraldo
Videos sucesos
Fuerte explosión en condominios Ecovivienda deja heridos y daños estructurales
Cortesía
Videos entretenimiento
Rosas y girasoles, las favoritas en el Día de San Valentín en Tegucigalpa
Rodiney Cerrato
Videos Honduras
EE UU reconoce captura de extraditable vinculado a crimen contra menor
Rodiney Cerrato
Videos
Entre aplausos liberan a presos políticos en Venezuela
Redacción El Heraldo
Videos Honduras
Ana Paola Hall respalda a Cossette López y denuncia acoso, amenazas y presiones durante elecciones 2025
Jefry Sánchez
Videos deportes
Luis Alvarado, DT de Real Tegus: ¿Cómo el Esfuerzo Cambió su Carrera?
Sergio Rivera