¿Bad Bunny dejó mensajes ocultos para Kendall Jenner en su nueva canción?

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.-La nueva canción de Bad Bunny, Where She Goes, ha causado revuelo en las redes sociales donde aseguran que el conejo malo dejó algunos mensajes ocultos para la que sería su nueva pareja, Kendall Jenner.

El primero sería el nombre, pues es la primera canción del puertorriqueño con un título en inglés, haciendo referencia a la lengua de la modelo.

Otro sería que al inicio del videoclip muestra a una mujer con alas de ángel y lencería blanca, haciendo referencia -presuntamente- a un “ángel” de Victoria Secrets y Kendall es modelo de la famosa marca.