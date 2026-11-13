¡Sorpresa!: Avril Lavigne anuncia el nacimiento de su primera hija

California, Estados Unidos.- La cantante canadiense Avril Lavigne sorprendió este viernes a sus seguidores al anunciar el nacimiento de su hija , una noticia inesperada para muchos ya que hasta ahora no había hecho público que estaba embarazada.

"¡Ha llegado nuestra pequeña princesa!", escribió Lavigne, de 42 años, en su cuenta de Instagram, haciendo referencia a la letra de Girlfriend, su sencillo de 2007 que alcanzó número uno en la lista de Billboard.

El mensaje venía acompañado con tres fotos en blanco y negro en las que se puede ver a Lavigne y a su pareja, de la que no se conoce su identidad, sosteniendo la mano de la pequeña. En otra imagen, ella abraza tiernamente contra su pecho a su hija recién nacida.

La tercera imagen muestra tres pares de zapatillas de cuadros sobre un monopatín: dos pares de adultos y un par para bebé.