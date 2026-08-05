J Balvin y Valentina Ferrer: acusaciones de infidelidad desatan escándalo

Paralelamente, resurgió un fragmento de una respuesta que la propia Ferrer había publicado meses atrás, el 18 de febrero de 2025, mucho antes de que naciera esta polémica. En aquella ocasión, una seguidora le preguntó cómo había logrado superar momentos difíciles durante su embarazo, a lo que la modelo contestó "si uno perdona, perdona, no puede volver a sacar los trapitos".