J Balvin y Valentina Ferrer: acusaciones de infidelidad desatan escándalo

Melanie Pavola, influencer y modelo mexicana con presencia en redes sociales y en plataformas de contenido para adultos, encendió en los últimos días una controversia que involucra directamente al cantante colombiano J Balvin.
La mujer publicó en Instagram varias fotografías antiguas junto al artista, tomadas aparentemente en un camerino, y las acompañó con un fragmento de la canción "Ambiente". El gesto bastó para que miles de usuarios comenzaran a preguntarse qué tipo de vínculo existió entre ambos.
Ante la ola de comentarios, Pavola no guardó silencio. Cuando un seguidor le pidió respetar la relación del artista con la modelo argentina Valentina Ferrer, madre de su hijo Río, ella respondió con frialdad "ellos no estaban casados".
A quienes dudaron de la autenticidad de las imágenes y sugirieron que podían haber sido generadas con inteligencia artificial, les contestó "más IA es la envidia que sienten".
La polémica escaló cuando circuló un video en el que la influencer detalló su versión de los hechos.
"Él me invitó a Nueva York una vez. Hacemos el amor y cuando terminamos me dice 'tengo a Valentina embarazada y también en Nueva York'. Yo agarré mis cosas y me fui", relató Pavola.
La modelo de contenido para adultos añadió que, tras conocer esa situación, decidió comunicarse con Ferrer para contarle lo sucedido y pedirle disculpas. "Le mandé un mensaje a Valentina diciendo 'acabo de tener relaciones con tu pareja, yo no sabía que estabas embarazada'", habría escrito, de acuerdo con su propio testimonio.
De confirmarse las fechas que menciona Pavola, el episodio se ubicaría entre 2020 y 2021, periodo que coincide con el embarazo de Ferrer y el nacimiento de Río, primer hijo de la pareja.
Hasta el cierre de esta edición, ni J Balvin ni Valentina Ferrer han emitido un pronunciamiento oficial sobre las declaraciones de Pavola ni sobre las imágenes difundidas.
La cuenta de Instagram de la modelo argentina, sin embargo, no ha permanecido inactiva. Días después de que estallara la controversia, Ferrer compartió una fotografía junto a su hijo Río, publicación que buena parte de sus seguidores interpretó como una señal de tranquilidad frente al ruido mediático.
Paralelamente, resurgió un fragmento de una respuesta que la propia Ferrer había publicado meses atrás, el 18 de febrero de 2025, mucho antes de que naciera esta polémica. En aquella ocasión, una seguidora le preguntó cómo había logrado superar momentos difíciles durante su embarazo, a lo que la modelo contestó "si uno perdona, perdona, no puede volver a sacar los trapitos".
La pareja construyó durante los últimos años una imagen pública de estabilidad familiar, reforzada incluso con "Río", canción que el propio Balvin dedicó a Ferrer y a su hijo como parte de un proceso personal de transformación tras convertirse en padre.