Filtran detalles del nacimiento de la hija de Lady Gaga y Michael Polansky

Los Ángeles, Estados Unidos.- Lady Gaga y su prometido, el empresario Michael Polansky, ya tienen nombre oficial para su primera hija. Según un acta de nacimiento obtenida por TMZ, la niña fue registrada como Rose Bean Polansky, nacida el 9 de junio a las 11:19 de la noche en el Cedars-Sinai Medical Center de Los Ángeles. El documento llegó semanas después de que la pareja evitara dar detalles sobre la llegada de su primogénita. La noticia del embarazo y el parto se mantuvo fuera del radar público hasta que, a mediados de septiembre, comenzaron a circular las primeras imágenes de la cantante cargando a la bebé durante un paseo en el norte de California.

El acta también aporta un dato que no había trascendido hasta ahora. El parto fue atendido por el doctor Robert Katz, ginecólogo obstetra que también asistió a Ciara y Russell Wilson en el nacimiento de su hija Sienna, en 2017. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Ni Gaga ni Polansky se han pronunciado sobre el origen del nombre elegido para su hija, aunque distintas fuentes coinciden en dos posibles referencias ligadas a la trayectoria de la artista. Una fuente cercana a la pareja explicó a People que Rose fue inspirado en La Vie En Rose, el tema de Édith Piaf que Gaga interpretó en la película A Star Is Born, de 2018. La cantante tiene, además, un tatuaje de una rosa a lo largo de la espalda como recuerdo de esa actuación. El segundo nombre resultaría más simbólico todavía. La misma fuente señaló a People que Bean podría honrar a Carl Bean, cantante y activista cuyo trabajo influyó en la composición de Born This Way, el sencillo de 2011 que convirtió a Gaga en un referente del pop con mensaje social. El nacimiento de Rose se conoció públicamente el 11 de septiembre, cuando distintos medios estadounidenses confirmaron que la pareja ya había convertido en padres tras años de relación. Gaga, de 40 años, y Polansky, de 42, están comprometidos desde 2024 y continúan sin fecha de boda, pese a versiones recientes que aseguraban una unión secreta.