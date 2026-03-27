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Lady Gaga cumple 40 años como una de las figuras más influyentes de la industria musical

Cantante, compositora, actriz y empresaria, su trayectoria ha desbordado los límites de la industria musical para instalarse en el imaginario colectivo como símbolo de libertad creativa, disidencia estética y reinvención constante

  • Actualizado: 27 de marzo de 2026 a las 14:35
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Stefani Joanne Angelina Germanotta, conocida como Lady Gaga, nació en Nueva York el 28 de marzo de 1986, y ahí creció, en el seno de una familia italoamericana.

Foto: EFE
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Desde niña mostró una inclinación temprana hacia la música y el piano. A los 17 años fue admitida en la prestigiosa Tisch School of the Arts de la New York University, aunque abandonó los estudios para centrarse en su carrera artística.

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Sus primeras actuaciones tuvieron lugar en pequeños clubes del Lower East Side, donde experimentó con la performance y la estética provocadora. En esa etapa, su propuesta se nutría del cabaré y la cultura "queer". “Siempre supe que quería ser famosa, pero también que debía ser diferente”, afirmó en una entrevista con la revista Rolling Stone.

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El nacimiento del personaje se produce, precisamente, en esos años de búsqueda. Inspirada en la canción "Radio Ga Ga" de Queen, adopta un nombre que resume su vocación escénica y su admiración por el exceso teatral del rock clásico. Bajo esa identidad, comienza a componer para otros artistas hasta firmar su primer contrato discográfico.

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El lanzamiento de su álbum debut, The Fame, en 2008, supuso un punto de inflexión en la música pop. Con sencillos como Just Dance y Poker Face, Lady Gaga alcanzó las primeras posiciones de las listas internacionales y redefinió la estética del pop electrónico.

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Su segundo trabajo, The Fame Monster, consolidó su posición en la industria con temas como Bad Romance y Telephone. La estética oscura, la narrativa sobre la fama y la obsesión mediática reforzaron su identidad artística.

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La segunda década de este siglo la alternó entre proyectos musicales con incursiones en el cine y la televisión. Su participación en la serie American Horror Story le valió un Globo de Oro, y su papel protagonista en la película A Star is Born le permitió mostrar una faceta interpretativa más íntima, que ha ido alimentando con papeles más recientes en películas como "Joker 2" y series como "Merlina".

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La canción Shallow, interpretada junto a Bradley Cooper para la película A Star is Born, obtuvo el Oscar a Mejor canción original, y en esa etapa su figura se consolidó como artista total, capaz de transitar entre géneros y formatos sin perder coherencia.

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Más allá de su música, Lady Gaga ha construido una identidad visual que ha influido de manera decisiva en la moda. Sus apariciones públicas han estado marcadas por la experimentación con materiales, volúmenes y conceptos.

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Su relación con diseñadores como Alexander McQueen o Donatella Versace ha reforzado su posición como musa y prescriptora. “La moda es una forma de expresión que me permite contar historias sin palabras”, afirmó en una entrevista con Vogue.

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También ha protagonizado gestos de cercanía con sus seguidores, conocidos como “Little Monsters”. En numerosas ocasiones ha defendido la importancia de la comunidad que ha construido. “Mis fans me salvaron la vida”, confesó en una entrevista con Oprah Winfrey, en referencia a los momentos de crisis personal que ha atravesado.

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A sus 40 años -los cumple el 28 de marzo-, se mantiene como una figura en constante evolución. Sus últimos proyectos musicales, como el álbum Chromatica, han recuperado la energía del pop bailable con una narrativa marcada por la salud mental y la resiliencia. “La música es mi medicina”, dijo en una conversación con Billboard.

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