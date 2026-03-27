Lady Gaga cumple 40 años como una de las figuras más influyentes de la industria musical

La segunda década de este siglo la alternó entre proyectos musicales con incursiones en el cine y la televisión. Su participación en la serie American Horror Story le valió un Globo de Oro, y su papel protagonista en la película A Star is Born le permitió mostrar una faceta interpretativa más íntima, que ha ido alimentando con papeles más recientes en películas como "Joker 2" y series como "Merlina".