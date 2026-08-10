¡Crecen las sospechas! Las pistas que indicarían que Ángela Aguilar está embarazada

Zacatecas, México.- Un video del festejo de cumpleaños de Pepe Aguilar reavivó los rumores sobre un posible embarazo de Ángela Aguilar junto a su esposo, Christian Nodal.

La celebración se llevó a cabo el pasado viernes en un restaurante exclusivo, cuando el intérprete de "Por mujeres como tú" cumplió 58 años rodeado de familiares y amigos. El propio Aguilar compartió en sus redes un video con momentos de la reunión, y otros invitados, entre ellos el presentador Jomari Goyso, cercano a la pareja, publicaron sus propias imágenes de la noche. En las grabaciones se ve a la cantante tomar el micrófono para interpretar "Contigo a la distancia" y "La muerte del palomo" ante sus familiares, mientras Nodal la observaba desde una mesa.

La cantante llevaba un vestido camisero color marrón oscuro, de corte más sobrio que el estilo que suele mostrar en sus apariciones públicas, y ese cambio fue justo lo que despertó la primera oleada de comentarios entre los usuarios que revisaban el clip minuto a minuto.

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A esa observación se sumó otra, la de que la cantante de "Dime como quieres" aparecía con un vaso de agua en la mano mientras el resto de los invitados, incluido su esposo, bebía vino durante el brindis. Para buena parte de los internautas que analizaron las imágenes, la combinación de ambos detalles, el vestuario más holgado y la ausencia de alcohol, fue prueba suficiente para dar por hecho lo que hasta ahora sigue siendo una especulación.