Alfredo Adame sufre brutal golpiza por intentar ayudar en un altercado cerca de su casa

“Llegué a mi casa y no dejaban pasar, de hecho me dejaron pasar porque vivo ahí, y en la esquina había muchas patrullas, mucha gente, y un cuerpo tirado. Entonces llego yo, meto el carro, salgo y le pregunto a mi vecina ‘¿Oye, qué pasó?’, y me dice ‘Parece que mataron a un policía, parece que venían persiguiendo a alguien’, y se bajaron y lo asesinaron”, mencionó el también actor en una entrevista con el programa “Venga la Alegría”.

Asimismo, Adame añadió: “Llega un cuate en un coche con una mujer con un balazo en el hombro y dice ‘mataron a mi hermano y a mi mujer la quisieron matar’, fue un ataque directo”.

Según Adame, el agresor le pegó un fuerte golpe en su rostro y le tiró una patada, dejándolo fuertemente heridos.

“Llega uno por atrás, cobarde, que estaba con él a media calle y me avienta un campanazo (golpe a traición) que me causó una herida de 6 u 8 puntadas y posiblemente la retina me la desprendió y a la hora que me da el súper trancazo, me empiezan a agarrar a patadas en la cara los dos”.

En las últimas horas trascendieron fotografías de actor de telenovelas seriamente lesionado, llegando incluso a mencionar que temía perder uno de sus ojos producto de la gravedad de los golpes que recibió.

En redes sociales trascendió una versión de que el actor supuestamente se encontraba grabando a una víctima de homicidio, por o que dos hombres lo agredieron brutalmente.

