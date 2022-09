¿Qué le dijo Horacio Villalobos a Cesia Sáenz en su reencuentro?

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- El juez de La Academia 2022, Horacio Villalobos, se pronunció sobre el primer lugar de la hondureña Cesia Sáenz en el reality show mexicano.

En una historia en Instagram, la joven hondureña compartió un momento con Villalobos mientras se encontraba en set del famoso programa “Venga La Alegría”.

El crítico inició bromeando con Cesia y en un tono más serio inició elogiando a la cantautora catracha.

“Estoy absolutamente de acuerdo en que tú hayas ganado La Academia, porque de verdad hiciste un trabajo estupendo querida y a mí me emocionó mucho que tú ganaras”, afirmó Villalobos.

Sobre la elección del ganador del certamen reveló que “los tres que quedaron arriba era como ¿por cuál me decido? Me fascinó que alguien como tú, con ese talento, con esa voz, con esa presencia y con esa carácter, fantástico, me encantaste y espero que seas muy famosa”.

Cesia como agradecimiento, abrazó al también conductor de “Venga La Alegría” y le respondió con un “I love you” (Te amo).

Cabe recordar que tras coronarse como la primera hondureña en ganar el prestigioso concurso, Cesia regresó a Honduras para cantar junto al venezolano Danny Ocean el cover que grabó de su tema “Me rehúso”. También para acudir en varias reuniones con autoridades y medios de comunicación y para participar en las fiestas patrias del 15 de septiembre, entonando el Himno Nacional en conmemoración del 201 aniversario de Independencia de Honduras.

