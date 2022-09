Alejandra Guzmán se dislocó la cadena tras aparatosa caída en pleno concierto (VIDEO)

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- La cantante mexicana Alejandra Guzmán sufrió una trágica caída que le dislocó la cadera mientras se encontraba en pleno concierto en la gala de la Herencia Hispana en Washington, Estados Unidos.

En las redes sociales circulan videos tomados desde varios ángulos que muestran el momento preciso en que la intérprete de ‘Yo te esperaba’ se cayó en el escenario mientras cantaba y bailaba al ritmo de ‘Mala hierba’.

Tras el incidente, la famosa tuvo que ser trasladada de emergencia a un centro asistencial y canceló el concierto, ya que no pudo ponerse de pie para continuar cantando.

Poco después, se informó a través de un comunicado que la rockera mexicana sufrió una dislocación de cadera. “Hola a todos mis amigos, gracias por preocuparse por mí y mandarme tantas bendiciones realmente estoy bien lo qué pasó fue que se me dislocó mi cadera, tengo dos prótesis; a veces puedes pasar, nunca me había pasado, pero en el Keneddy Center me pasó”, informó.

Guzmán adelantó que no hay fractura, por lo que en el breve tiempo posible volverá a rockear junto a sus fanáticos.

Sus seguidores lamentaron lo sucedido y enviaron sus mejores vibras para que la famosa pueda reponerse del aparatoso accidente.

