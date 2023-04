Adamari López habla de su sorpresiva salida de Telemundo

MIAMI, ESTADOS UNIDOS.-Después de tantas especulaciones, Adamari López decidió despedirse de sus fans y explicar que su sorpresiva salida de Telemundo fue una decisión “en conjunto”.

A través de un video grabado en el set del programa donde laboró por 11 años, Adamari dijo: “Mi gente linda, con el mismo amor y cariño que he puesto desde el primer día... hoy me toca comunicarles que, tras una decisión en conjunto, ya no les acompañaré cada mañana en Hoy día a través de la que ha sido mi casa por más de 10 años, Telemundo”.