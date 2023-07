Actor de contenido para adultos Max Barz reacciona tras la polémica con Ricky Martin

SAN JUAN, PUERTO RICO.- Hace unos días la industria del espectáculo se despertó con la sorpresiva noticia de que una de las parejas más sólidas del medio anunciaba su separación; el cantante Ricky Martin y el pintor Jwan Yosef se divorciaban luego de seis años juntos.



Aunque no dieron detalles de los motivos, sí dejaron en claro que se trataba de una disolución en buenos términos. “Luego de una cuidadosa reflexión, hemos decidido poner fin a nuestro matrimonio con amor, respeto y dignidad hacia nosotros y nuestros hijos”, mencionó el cantante en un comunicado.



Y aunque han sido varias las especulaciones respecto a las verdaderas razones detrás de la ruptura, los internautas y diversas páginas de entretenimiento han señalado a un posible tercero en discordia. Se trata del actor de contenido para adultos Max Barz, quien recientemente hizo una publicación que muchos asociaron con la polémica.



El joven estadounidense de 25 años, quien sí sigue al famoso puertorriqueño en Instagram, ha seguido promocionando el contenido de su cuenta de OnlyFans y hasta otorgado descuentos promocionales. Pero también ha manifestado de manera indirecta que la vinculación con el cantante lo está, en cierto modo, perjudicando.



En Instagram Stories escribió: “La pérdida de followers siguió este mes. No tengo idea de dónde toman mi Insta (junto a emojis de risa) ya que no he estado muy activo en mis redes sociales”, posteó el modelo, quizá dando a entender que los señalamientos están afectando negativamente sobre su imagen.