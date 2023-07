Martha Higareda reacciona después de que Ryan Gosling negara conocerla

VILLAHERMOSA, MÉXICO.- Durante los últimos meses la actriz mexicana Martha Higareda ha sido protagonista de infinidad de memes y burlas respecto a varias anécdotas que ha compartido en entrevistas, en las que ha asegurado, por ejemplo, haber hablado a los cuatro meses de edad y haber rechazado trabajar en una película junto a Robert Pattinson, entre otros cuestionables hechos. Pues una de estas historias incluyó nada menos que a Ryan Gosling, icónico actor de Hollywood a quien Higareda citó como parte de un encantador encuentro en donde este la habría rescatado de caerse de espaldas en un restaurante. Dijo que la tomó entre sus brazos tal cual comedia romántica y que ella, al ver que se trataba de él, no lo podía creer. Como era de esperarse, las audiencias de Internet no perdieron oportunidad de tomar esta vivencia a manera de chiste, asegurando que solo se trataba de un invento más por parte de la intérprete de “No manches, Frida”, quien ha dicho que se toma estas reacciones con humor, como parte del mundo del espectáculo. Ahora bien, lo que prácticamente nadie esperaba era que esta anécdota o algo parecido llegara a oídos de Gosling, quien fue abordado durante su reciente paso en Ciudad de México como parte de la gira de promoción de Barbie, cinta que protagoniza junto a Margot Robbie. Mientras caminaba por la alfombra, un reportero le consultó en más de una ocasión si conocía a Martha Higareda, a lo que el actor se mostró realmente confundido. Al principio parecía que no escuchaba bien la pregunta, pero tras varios intentos no pudo evitar responder: “No, lo siento”.

Los internautas no tardaron en volver a señalar a Higareda de mentirosa, tras quedar evidenciado que el actor estadounidense desconocía por completo su existencia, invalidando así la historia que había narrado a detalle en entrevista con Yordi Rosado.



No obstante, la mexicana se defendió públicamente de estas acusaciones a través de su cuenta de Twitter. De manera contundente, escribió: “Amigos, efectivamente yo no dije que Ryan Gosling ME conocía. Conocerse es diferente a ser caballeroso con alguien en un evento fortuito”, aclaró la intérprete de 39 años.



”Y no, tampoco somos amigos. Y sí, es un caballero y un GRAN actor!”, concluyó Higareda, afirmando que solo se trató de una equivocada interpretación por parte de muchas personas.