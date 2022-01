Alec Baldwin entregó su teléfono a la policía en el caso por tiro mortal en el set

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- El actor Alec Baldwin entregó su teléfono a las autoridades que investigan el fatal tiroteo que mató a la directora de fotografía del western "Rust", casi un mes después de que fue emitida una orden para incautar el aparato.



Baldwin manipulaba un revólver mientras practicaba una escena en un set en Nuevo México en octubre cuando se disparó una bala real que resultó en la muerte de Halyna Hutchins.



La policía investiga porque había munición real en el estudio de grabación y solicitó el teléfono de Baldwin a mediados de diciembre argumentando que podría contener "pruebas" que podrían ser "relevantes para la investigación".



El iPhone de Baldwin fue entregado a las autoridades del condado de Suffolk, en Nueva York, donde reside.

Las autoridades buscarán información del aparato y la entregarán a sus pares del estado de Nuevo México, dijo un vocero del condado de Santa Fe a la AFP.



El departamento del sheriff no ha recibido hasta el momento la información del teléfono de Baldwin, agregó el vocero.



Los investigadores han dicho que quieren ver los mensajes y los correos electrónicos que Baldwin envió y recibió, relacionados con el proyecto.



Baldwin protagonizaba y coproducía "Rust", un western de bajo presupuesto.

La órden de búsqueda que sustenta el pedido afirma que el actor intercambió correos electrónicos con la armera de la película discutiendo el tipo de arma que sería usada en la escena.



Intercambios entre el abogado de Baldwin y su esposa en el teléfono no serán entregados a las autoridades, de acuerdo con un acuerdo entre Baldwin y el fiscal del distrito de Santa Fe.



El departamento del sheriff dijo antes que la negociación sobre las "preocupaciones jurisdiccionales" atrasó la entrega del teléfono.



El sábado, el actor publicó en Instagram un video en el cual habla sobre varios asuntos, incluyendo, de forma aleatoria el tema del celular.



"Todas las insinuaciones de que no cumplo con las peticiones, órdenes o mandatos relacionados con mi teléfono son una mierda, son mentiras", dice en el video.



Nadie ha sido detenido aún por este caso.



El actor afirmó en una entrevista que no apretó el gatillo de la pistola, sino que apenas la amartilló.

