"Emily en París" ya tiene tráiler previo a estreno el 18 de diciembre

Los Ángeles, Estados Unidos.- "Emily en París" estará de regreso el 18 de diciembre, y Netflix ha revelado el tráiler de esta quinta temporada. En el clip se ve a Emily Cooper (Lily Collins) junto a su amor de la temporada pasada: Marcello, pero ahora están en Roma, donde se ha abierto una nueva agencia de Savoir, pero resulta que no todo es miel sobre hojuelas, y Emily se enfrenta al gran reto de conectar con la filosofía e interés de sus clientes italianos... Algo que al parecer no está logrando con éxito.

Pero lo que más ha llamado la atención de este adelanto, es el nuevo romance que se plantea: el de Mindy, la mejor amiga de Emily, y Alfie, su exnovio. Un asunto inesperado, puesto que en la temporada pasada ni siquiera hubo acercamientos entre ambos. Otro que retoma su camino de la primera temporada es Gabriel, el interés amoroso inconcluso de Emily. El amor entre Emily y Gabriel nunca se pudo concretar, primero porque él estaba con Camille, y tras idas y venidas con manipulaciones de por medio, quedaron como amigos. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

En entrevistas, el actor que interpreta a Gabriel, Lucas Bravo, dijo que sintió incluso el impulso de dejar la serie, porque su personaje perdió el norte, y él veía que mientras sus compañeros de reparto se divertían en sus roles, él se sentía a la deriva con Gabriel. Pero la producción no hizo oídos sordos, y al parecer podremos ver en esta quinta entrega, esa esencia de Gabriel que conectó con la audiencia en la primera temporada.

