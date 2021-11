Abogado dice que bala real que disparó Alec Baldwin pudo haber sido "sabotaje"

El abogado no específico si el sabotaje iba dirigido a Alec Baldwin o a alguien en particular. Fotos: AP

NUEVO MÉXICO, MÉXICO.- Un abogado que representa a la mujer encargada del arma que disparó el actor Alec Baldwin y dejó un muerto dijo que el incidente pudo tratarse de un acto de "sabotaje" por parte de miembros descontentos del rodaje del filme "Rust".



Hannah Gutierrez-Reed era la encargada de las armas en el set de esta película del oeste que se rodaba en Nuevo México, donde Baldwin mató de un disparo a la directora de fotografía el mes pasado luego de que le dijeran que la pistola era segura.



Un abogado de la armera dijo al programa "Today", de la cadena NBC, que Gutierrez-Reed cargó el arma con municiones de una caja de balas ficticias o inertes y "no tenía idea" de dónde provino la bala real que mató a Halyna Hutchins.



"Asumimos que alguien puso la bala real en esa caja -y si piensas en eso, la persona que puso la bala real en la caja de balas ficticias tenía que tener como objetivo sabotear el set", dijo Jason Bowles.



"No hay otra razón para hacer eso. Para mezclar la bala real con las balas ficticias".



Los fiscales no han presentado cargos criminales por la muerte de Hutchins.

El sheriff de Santa Fe, Adan Mendoza, dijo hace días que parecía haber "algo de complacencia en el set".



Se han divulgado múltiples informaciones respecto a que un equipo de camarógrafos de "Rust" había renunciado el día anterior al fatal incidente, en parte debido a preocupaciones de seguridad respecto a las armas de fuego y los explosivos en el set.



Tanto Baldwin como Gutierrez-Reed están cooperando con la investigación en marcha.



Consultado sobre por qué alguien sabotearía deliberadamente la producción al camuflar balas reales con municiones seguras, Bowles señaló a los "insatisfechos" miembros del rodaje que se retiraron solo horas antes del disparo.



"Tenemos personas que abandonaron el set, que se fueron porque estaban descontentas", dijo Bowles, destacando las quejas por las largas jornadas laborales y las habitaciones de hotel del equipo.



"Tenemos un espacio de tiempo entre las 11:00 y la 1:00 apróximadamente de ese día en que las armas estuvieron por momentos sin supervisión. Entonces ahí estaba la oportunidad de manipular la escena", dijo.



Al ser preguntado sobre por qué Gutierrez-Reed dejó las armas sin supervisión, Bowles dijo que los productores le habían pedido que cumpliera con deberes adicionales como "asistente de accesorios" y estaba ocupada con ellos en el momento del disparo.