Alec Baldwin: "Nadie quiere saber la verdad más que yo"

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- El actor Alec Baldwin, de 63 años, aprovechó la el inicio del año 2022 para compartir en sus redes sociales una extensa reflexión sobre el lamentable incidente durante el rodaje de "Rust" en donde perdió la vida la directora de fotografía Halyna Hutchins, hecho que actualmente continúa bajo investigación por las autoridades.



“Ha habido más personas amables, reflexivas y de espíritu generoso que malignas por la muerte de Halyna Hutchins”, mencionó Baldwin en un video que grabó y compartió en su cuenta de Instagram.

Asimismo, Baldwin reconoció que sin duda esta es la peor situación en la que ha estado involucrado en su vida y que tiene la esperanza de que los encargados de investigar al caso lleguen a la verdad lo antes posible.



Tengo muchas esperanzas de que las personas a cargo de investigar todo esto lleguen a la verdad lo antes posible. Nadie quiere la verdad más que yo”, expresó el intérprete mientras exponía sus propósitos para el año que acaba de comenzar.



“Quiero esforzarme para tratar de que la negatividad no me afecte. Mi objetivo es la paz y profundizar en mis relaciones con las personas que amo, acercarlas más a mí y mejorar las relaciones con las personas que me importan”, aseguró.

Fatal accidente

Durante un ensayo en el set del western en Nuevo México, Baldwin disparó accidentalmente un arma de utilería que no había sido descargada correctamente, provocando la muerte de Hutchins e hiriendo al director Joel Souza.



Tras el lamentable hecho, el actor de 63 años actualmente se encuentra bajo investigación y una de las últimas novedades sobre el caso es que su teléfono ha sido intervenido por las autoridades, las cuales siguen sin revelar como una pistola con munición real llegó hasta sus manos.

Durante el proceso de investigación, el padre de la directora, Anatoly Androsovych, brindó declaraciones al periódico The Sun, acusando directamente a Baldwin por la muerte de su hija. "Para mí está claro que es culpable de su muerte", manifestó.



Tras estos señalamientos, el actor se encargó de mencionar en una entrevista que "si creyera que soy responsable de lo que ocurrió, me hubiera matado", afirmando también que alguien puso munición real dentro de la pistola.



“Nunca apuntaría con un arma contra una persona y apretaría el gatillo, nunca. No pasa un día en que no piense en lo ocurrido", añadió el actor.



Tras el fatal incidente, el asistente de dirección Dave Halls y la jefa de armas de la película, Hannah Gutierrez Reed se encuentran entre los miembros del equipo que han sido objeto de escrutinio por parte de las autoridades.



Baldwin, Gutierrez Reed y Halls son tres personas de especial interés para la investigación, ya que fueron los últimos que tocaron el arma antes de la tragedia.

