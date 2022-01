YosStop relata su experiencia en la cárcel: 'Tenía conversaciones imaginarias'

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- La youtuber Yoseline Hoffman, mejor conocida como YosStop, sorprendió a sus seguidores con su experiencia de cuando estuvo encerrada en la cárcel de Santa Marta Acatitla, México, luego de ser acusada de pornografía infantil.



Tras su salida, la famosa decidió participar en el podcast 'Creativo' de Roberto Martínez, en el cual contó a detalle cada situación que la agobió, momentos espirituales que vivió, la comida y el ambiente al que se enfrentó.



"Estaba muy mal viajada, sobre todo por el tiempo que estaba en soledad, sin actividad. Y en eso de querer encontrar algo en algún libro, sí me pasaron varias cosillas que los interpreté como mensajes divinos que me iban dejando más tranquila", contó.



"Tenía conversaciones imaginarias con personas que conocía y no conocía. Yo hablaba con la vida, con el universo, con Dios. Pedía ayuda, por mi cabeza pasaban cosas bien feas", agregó.



Respecto a la comida del lugar, confesó que era no era de su agrado, por lo que solo la consumió durante la primer semana, luego su familia le llevaba alimentos duraderos como pasta, guisos o enlatados.

¿Cómo era su celda?

Hoffman, de 31 años, contó que su celda era muy pequeña. "Tenía dos planchas donde ponías colchones. Era como de 3 x 3 más o menos. Me abrían y salías a un pasillito super chiquito, y no había actividades", dijo.



Asimismo, recordó que hubo una ocasión en la que asignaron a una compañera con la que hizo clic, pero luego la trasladaron a otro lugar. Cuando se la llevaron a otro lado sentí super feo. Creo que cuando estás acompañada, en mi caso, no es que se te haga más leve, pero hay algo más ameno, encuentras una conexión con alguien. Con las otras personas no pude conectar, solo fue con una", agregó.



Cabe mencionar que la mexicana estuvo en prisión durante cinco meses acusada por pornografía infantil por difundir un video donde una menor estaba teniendo relaciones con varios jóvenes, sin su consentimiento.



La joven debió cubrir una reparación de daños y cumplir otras condiciones para quedar en libertad el pasado 1 de diciembre de 2021.

