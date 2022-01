“El reto de los intérpretes es crear una identidad nacional”

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- A pesar de los azotes — o quizá a causa de ellos —, Honduras es un semillero inequívoco de artistas, alternativos, transgresores e inclusive viscerales, tal como Lauren Sofía, cantautora capitalina, autodescribe su fastuosa obra.

A sus escasos 22 años (cinco de ellos en la escena formal) ha ido, de a poco, cimentando su prolífica figura. Con “Té verde” —una sensorial alusión a la desintoxicación— y “Vino tinto” — de raíz experimental — hace su debut en solitario y, a su vez, se constituye en la escena independiente centroamericana. Ambas piezas se desprenden de “Bodegón”, su primer EP (extended play), cuya publicación se prevé en el primer trimestre del año.



¿Por qué “Té verde” y “Vino tinto”?

Las dos canciones son elementos de un bodegón, “Té verde” hace referencia a una desintoxicación y con “Vino tinto” suelto mi pasado... las palabras que dije y no dije, todas las situaciones amargas que pasé, pero que agradezco porque llegué hasta hoy, con la gente adecuada.



Hábleme de “Bodegón”, su EP debut.

El concepto del nombre surge porque para mí de los momentos más preciados que existen es compartir la comida con familiares y amistades; toda la ceremonia de cocinar y comer en conjunto me provoca calidez. Por igual, me gusta ver a las personas vendiendo cuadros en la calle de bodegones y los mercados con gente vendiendo sus productos. Me parece algo muy real para plasmar en mi arte.

Giro La artista, según sus palabras, ha iniciado su carrera solista por la necesidad de un génesis.



¿Qué distingue sus composiciones del resto de sus contemporáneos?

Me considero visceral. Trato de canalizar y escribir de manera sincera. El rumbo de producción que está tomando el proyecto está marcado por la hibridación de los géneros con los que estamos trabajando: lo latino, un poco de tango y de bossa nova. Los trabajos visuales se distinguen por el ojo experimental de Madelline Sevilla y Daniel Gómez, hacemos buen equipo para la creación del arte visual. En lo personal, me describo como un ser intuitivo. Desde pequeña me he formado con la experimentación. Mi mamá y papá, por ejemplo, me ponían a crear en varias ramas del arte con la prioridad de la creatividad. Siento que esa libertad con la que me criaron de experimentar me ha vuelto una persona curiosa con mi voz y con lo que pienso en hacer. Trato de entender cómo se sienten mis manos, mis piernas, mi estómago, etc., al momento de hacer algo.



¿Y cada una de sus piezas ha surgido de las experiencias o las vicisitudes de la vida?

Surgen de apreciar lo que pasa en los días cotidianos, desde un granito de arroz hasta los momentos más eufóricos. Aprecio cada atardecer, cada pequeñez que me pasa, soy una romántica con los detalles.

"Descollar en esta escena es complicado. Honduras es un país que no apoya a las artes como debería, pero siempre vamos tratando de crear cultura”. NoLauren Sofía







De sus inicios (colaboraciones) a sus últimas propuestas, ¿cómo define su evolución musical?

En el lapso de tiempo entre mis primeras dos colaboraciones (junto al hondureño Nelson Padilla y al estadounidense Jeffrey Thiele) y mis dos últimas canciones en solitario he sentido una evolución trascendental para mi identidad. Es un eterno encuentro con la persona que soy, pero en este momento de mi vida siento que voy en el camino correcto. La evolución que he tenido hasta hoy tiene un punto en común, el sabor latino. Ahora, en 2021, mi personalidad artística tuvo una curva obvia hacía jazz y neo soul, pasé a tener mi renacer a inicios del año pasado. Cambié de estos géneros y cantar en inglés a cantar en español e irme por géneros latinos.



En diciembre estrenó una sesión en vivo en el Equal Music Fest de México, ¿qué representa esto para su carrera en ascenso?

Un gran salto. Solo tengo dos canciones hasta ahora y las oportunidades que he tenido son increíbles. De hecho, espero poder compartir pronto escenario físico, en México, con grandes artistas.

Perfil Nacida en Tegucigalpa, inició su trayectoria a los 17 años colaborando con diferentes bandas de la escena nacional en teatros y centros culturales. En 2009 participó en el Festival Interuniversitario Centroamericano de la Cultura y el Arte (Ficcua) en Costa Rica. Ha experimentado con los géneros del jazz y neo soul.





Para usted, ¿cuál es la función de la música?

El arte nos recuerda lo que es vivir. Hay fuerzas en la naturaleza como la música. Su función es comunicar, canalizar y construir una semilla de ideas infinitas.



Sobre esa función, ¿se definiría como una artista comprometida?

Claro. Estudio arquitectura en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y aunque en sí es una carrera pesada, me tomo la música seriamente. No solo como un hobby. Quiero llegar a hacer algo grande con este proyecto y, por lo tanto, debo trabajar arduamente.



Descollar en la escena musical no es fácil, sobre todo en un país como Honduras.

En cuarentena surgió una ola de artistas muy creativos; aunque estemos en pañales, por lo menos existe una escena que quiere y va a lograr hacer cosas grandes con su arte. Descollar en esta escena es complicado porque Honduras es un país que no apoya a las artes como debería, pero siempre vamos tratando de crear cultura.



¿Cuál es el reto de los intérpretes del siglo XXI... de los intérpretes hondureños?

El reto es crear una identidad nacional, y con esto no me refiero a tocar con marimbas o reguetón, que por cierto algunas canciones de reguetón me gustan bastante. Como dijo René Pérez —conocido como Residente—: “no es el género, sino el artista”, de cómo hace su creación, sino crear un respeto a la historia. Al igual que Los Catrachos Boys, Los Jets, por ejemplo, son una banda hondureña de 1967 y es increíble que casi nadie los conoce. Hay que conectar con nuestros antepasados para entender el presente y saber cuáles pasos queremos para el futuro.



El futuro es incierto, pero ¿cómo se visualiza en corto y largo plazo? ¿Planea cruzar fronteras o ser más experimental?

Voy a enfocarme en mis perspectivas, espero que con mi equipo podamos llegar a festivales en México, Panamá, Costa Rica, en estos años venideros. Planeo experimentar con los géneros que sienta en el tiempo de mi vida que sean los correctos, quiero experimentar con boleros, salsa, música experimental, hip-hop.