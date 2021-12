Raphy Pina tras ser declarado culpable: "Perdí la primera batalla, pero voy a apelar"

SAN JUAN, PUERTO RICO.-Raphy Pina fue declarado culpable de dos cargos federales por posesión de armas, por lo que a través de sus cuentas sociales le contó a sus fans cómo se siente con la decisión del juez del tribunal Federal de Puerto Rico y qué planea hacer.

"Ya llegué a mi casa y primero que nada quería agradecerles por los círculos de oración, por demostrarme ese cariño, ese afecto. Toda mi vida he tenido pruebas que las he superado con valentía, con pasión, con fuerza", empezó diciendo en Instagram.

Además, desmintió presuntos vínculos con el narcotráfico. "Sí, he cometido fallos porque no soy perfecto, siempre he tenido fe en Dios, en las buenas vibras y hoy 12 jurados me encontraron culpable de unos cargos de posesión de armas y un arma automática. Yo quiero que sepan que yo por muchos años he sido investigado como si fuera un narcotraficante, un lavador de dinero, como si tuviera ganga o transportara droga de país en país, en avión, en maletas y mi gente, mirando a los ojos, nunca he tenido la necesidad de eso".



El creador de Pina Records y prometido de Natti Natasha aseguró que no se quedará de brazos cruzados y que seguirá luchando.

"Si ustedes atan, pues me acusaron por dos pistolas. Está bien, me defendí y perdí la primera batalla, pero voy a seguir, voy a apelar, voy a buscar la forma de seguir defendiéndome, pero también para mí es una victoria porque el gobierno sabe que yo no soy un narcotraficante, que mi dinero es legal, que tengo todas esas cosas legalmente y por el sudor de la frente", dijo.

Cargos

El productor se expone hasta un máximo de 10 años de prisión por cada uno de los cargos.

Pina fundó su sello discográfico en 1996 y ha representado a algunos de los artistas más importantes del género del reguetón, entre ellos Nicky Jam, Daddy Yankee y Don Omar.