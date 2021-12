"Voy a comprobar que soy la hija de Vicente Fernández": mujer asegura ser la primogénita del cantante

A la izquierda una fotografía de hace varios años del cantante de rancheras. A la derecha, una imagen de Ana Lilia Aréchiga, cortesía de 'Chisme no Like'.

CIUDAD DE MÉXICO.- Esperó más de 60 años para ser reconocida como la hija de Vicente Fernández, uno de los cantantes más reconocidos de México, pero asegura que la repentina muerte del artista no la detendrá.



Ana Lilia Aréchiga afirma que pese a su fallecimiento el pasado 12 de diciembre, ella luchará para que la familia del "Charro del Huentitán" acepte de una vez por todas que por sus venas corre sangre Fernández, como lo ha venido repitiendo desde su primera aparición pública en 2015, cuando se dio a conocer a través de entrevistas en medios de comunicación.



Según ella, el intérprete de "Mujeres divinas" tuvo una relación pasajera con su madre, producto de la cual concibieron una bebé y él siempre lo supo. Sin embargo, las circunstancias del destino los habrían alejado para siempre, aunque para su alivio pudieron verse a los ojos una vez antes de que él dejara de existir.

"Desde que yo me acuerdo, que tengo uso de razón, mi madre toda la vida me lo ha dicho. Todo el tiempo voy a seguir diciendo que es mi padre, si yo estuviera mintiendo los hijos de él o él hubieran salido a decirle a los medios que se iba a hacer una prueba de ADN para detener a esta calumniadora", dijo recientemente Ana Lilia en una entrevista para el programa "Chisme no Like".



Según la versión que ella creció escuchando de la boca de su madre, ella y Vicente Fernández "se conocieron como en el año 60, fue una relación de nueve meses. Ellos se conocieron por el señor Paco Michel, que fue un amigo de mi papá, y él andaba con una prima de mi mamá. Mi padre estuvo con mi madre cuando ella tenía como cuatro meses de embarazo. Ella se llama Josefina. Mi papá tenía 20 (años) mi mamá tendría unos 24 años", relató.

Su encuentro y un mensaje tras su muerte

La mujer asegura que a medidados de los 60 su padre interpretó una canción que decía "Mi niña bonita" y afirma que ella es la inspiración del tema, pues en ese entonces él no tenía más hijos y se sabe que de sus hijos biológicos con su esposa, María del Refugio Abarca, conocida popularmente como "Cuquita", todos son varones.



"Él no tiene niña bonita, aquí la única soy yo", justifica Ana Lilia, quien además afirma que pese a no haber crecido con él, Vicente Fernández no la rechazó, sino que fue su madre quien le negó la posibilidad de vivir su relación de padre e hija.

"Yo no tuve el rechazo de mi padre, porque fue mi madre que desde chiquita no dejó que se me arrimara (acercara) ya de grande si no se presentó el momento de, aunque yo lo busqué a los 14 años. Tengo pruebas de que yo busqué a mi padre, pero nunca se dio", aseveró.



Pero lo que no se dio a los 14 años ocurrió muchos años después, cuando Vicente Fernández se reunió con Hillary Clinton, cuando ella se encontraba en contienda electoral con Donald Trump. Según Ana Lilia, cuando "Chente", su hijo Gerardo y su esposa "Cuquita" saludaban a Clinton, ella, que se encontraba cerca le gritó: "Papá, yo soy tu hija" y afirma que él la miró con ojos conmovidos y se quedó en "shock" por unos instantes, mientras la familia de su presunto progenitor la veía con molestia, sin embargo, la política estadounidense lo habría tomado del brazo para seguir salundándolo y el momento se quedó en una simple mirada entre ambos.



Pero ahora que el cantante falleció tras permanecer internado en un hospital luego de sufrir una caída, ella asegura que las flores que él dejó instrucciones de recibir en su tumba cuando falleciera son una especie de guiño hacia ella, pues fueron lilas, muy parecidas a su nombre.



Aréchiga asegura que no descansará hasta demostrar que su padre fue el "Rey" de las rancheras y afirma que no busca ningún beneficio económico, sino demostrar que ella y su madre siempre dijeron la verdad.

