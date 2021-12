Armera de la película Rust dice que "no chequeó demasiado" la pistola que disparó Alec Baldwin

NUEVO MÉXICO, ESTADOS UNIDOS.- La mujer encargada de las armas en el set de la película "Rust" le dijo a la policía que antes del tiroteo "no chequeó demasiado" el arma con la cual el actor Alec Baldwin hirió de muerte a la directora de fotografía.



Hannah Gutierrez-Reed, armera del western de bajo presupuesto, fue interrogada por los investigadores que intentan explicar como se introdujeron balas reales en el set de Nuevo México, donde se filmaba la película producida y protagonizada por Baldwin.



El 21 de octubre, Halyna Hutchins, directora de fotografía, murió tras ser herida de bala por Baldwin, quien practicaba una escena en la que debía disparar hacia la cámara.



De acuerdo con una declaración jurada divulgada este martes, Gutierrez-Reed le dijo a la policía que ella cargó el arma Colt .45 con cinco balas falsas antes de parar para almorzar.



Después del almuerzo, el arma fue retirada de un cofre, y Gutierrez-Reed agregó otra bala antes de entregársela a otro miembro del equipo. Poco después, escuchó un disparo en el set.



Gutierrez-Reed reconoció que "no chequeó [el arma] demasiado" porque había sido guardada en un cofre durante el almuerzo.

"Tuvimos siempre el arma antes de eso, y nada pasó, y no estaba ahí, y no se suponía que ellos halaran el martillo del arma", dijo la armera.



La policía incautó más de 500 balas en el set, algunas falsas y otras que se sospecha son reales.



El martes los investigadores compartieron nuevos detalles sobre el posible origen de las balas reales.



La munición utilizada por la producción vino de varias fuentes, incluyendo Seth Kenney, quien es un proveedor de armas en el estado de Arizona.



Kenney les dijo a los investigadores que podría haber entregado "munición recargada" a la producción de "Rust", un término que se refiere a balas que fueron ensambladas con varios componentes, y no que fueron manufacturadas como balas reales.



Thell Reed, padre de Gutierrez-Reed y armero veterano, dijo que le entregó munición real a Kenney durante una película previa en la cual trabajaron juntos. Reed afirmó que esta munición "no venía de fábrica", y que no fue devuelta.

Los fiscales no descartan cargos criminales contra ninguna de las personas involucradas en la tragedia de "Rust", incluyendo a Baldwin y Gutierrez-Reed.



El actor y la armera figuran en al menos dos demandas civiles presentadas por miembros del equipo.



Gutierrez-Reed, de 24 años, dice "no tener idea" de por qué había balas reales en el set, y sus abogados sugirieron que alguien del equipo podría haber intentado sabotear el rodaje.



Después de la tragedia surgieron voces cuestionando la falta de procedimientos estrictos de seguridad en el set y el sheriff de Santa Fe, Adan Mendoza, opinó que hubo "complacencia" en el set.



Baldwin afirmó que el trágico episodio fue "uno en un billón".