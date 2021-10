Devastado y llorando, así fue captado Alec Baldwin tras disparar contra compañera de set

NUEVA MÉXICO, HONDURAS.- Alec Baldwin no podía controlar las lágrimas y su rostro lucía evidentemente triste y devastado tras que la pistola de utilería que tenía en la mano matara a la directora de fotografía del nuevo film que graba en Nuevo México e hiriera al director.



Baldwin no podía contener las lágrimas y lloró desconsoladamente a un costado de la carretera, luego de brindar declaraciones a la policía sobre lo que había ocurrido con Halyna Hutchins, quien fue trasladada en helicóptero al hospital en un intento por salvarle la vida.



En otra foto se ve al actor hablando por teléfono en el parqueo de afuera de la comisaría, el famoso de Hollywood sotiene su mascarillas en sus manos mientras las lágrimas corren por sus mejillas.

La entrada a un set de filmación donde la policía dice que el actor Alec Baldwin disparó una pistola de utilería. Foto: AP









Las imágenes del actor de 63 lo mostraban angustiado, por lo que decidió escribir en su cuenta de Twitter donde aseguró que su "corazón está roto" por el accidente.



“No hay palabras para transmitir mi conmoción y tristeza por el trágico accidente que cobró la vida de Halyna Hutchins, esposa, madre y colega nuestra profundamente admirada. Estoy cooperando plenamente con la investigación policial ”, escribió en Twitter. “Tengo el corazón roto por su esposo, su hijo y todos los que conocieron y amaron a Halyna”.

Investigación

El portavoz del alguacil del condado de Santa Fe, Juan Rios, dijo que los detectives estaban investigando qué tipo de proyectil se descargó y cómo. No se presentaron cargos de inmediato.



No estaba claro si Baldwin estaba actuando al momento del tiroteo o cuántas rondas se dispararon y poco se sabía sobre el arma.



Además, dijo que los detectives estaban en el set el viernes por la mañana reuniendo pruebas e información. Baldwin tiene permitido viajar. “Es un hombre libre”, dijo Ríos.



Las pistolas de utilería disparan balas de salva, cargas de pólvora que producen un destello y un estallido, pero no un proyectil duro. Pero cuando se aprieta el gatillo, el papel o el parche de plástico se expulsa del cañón con suficiente fuerza.



La producción de “Rust” quedó suspendida. La película trata sobre un niño de 13 años que debe valerse por sí mismo y cuidar de su hermano menor tras la muerte de sus padres en Kansas en la década de 1880, según el sitio web Internet Movie Database.

El adolescente se da a la fuga con su abuelo (interpretado por Baldwin) tras ser sentenciado a la horca por el asesinato accidental de un ranchero local.