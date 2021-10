¿Quiénes manipularon el arma que disparó Alec Baldwin?

NUEVO MÉXICO, MÉXICO.- Antes de que Alec Baldwin ensayara cómo iba a sacar en la escena su arma, dos personas más tuvieron acceso a ella y le dijeron que estaba "fría" y segura para poder utilizarla.



Baldwin debía apuntar a la cámara, pero un cambio de luz provocó que la misma se moviera de lugar. Halyna Hutchins estaba frente al actor cuando accidentalmente recibió una bala hiriéndola mortalmente.



Aunque aún no hay personas detenidas por el fatal accidente las autoridades han puesto los ojos en las personas que manipularon el arma antes de que el actor la recibiera.

Vea aquí: ¿Cómo se manipulan las armas en los sets de filmación?



Según información que ha trascendido de la oficina del sheriff en Santa Fe, Nuevo México, la pistola, que debía tener un cartucho de fogueo, tenía en cambio un cartucho cargado.

¿Quiénes son?

La declaración jurada asegura que el director adjunto Dave Halls, identificado como el hombre que entregó el arma a Baldwin, gritó "arma fría" mientras lo hacía. Es el lenguaje de la industria para indicar que un arma sólo tiene una bala de salva.



Sin embargo, nuevo detalles se han revelado sobre Halls, y es que según la cadena NBC News, tiene una reputación negativa por omitir prácticas de seguridad. En 2019 fue despedido del set de "Freedoms's Path" después de que un miembro del equipo sufrió una herida menor cuando un arma, de forma inesperada, se disparó.



"Halls fue retirado de inmediato del set después de que el arma de utilería fue disparada. La producción no volvió a filmar hasta que Dave estaba fuera de la locación. Se recogió un reporte del incidente en aquella ocasión", dijo el productor de esa película.

Mire aquí: Además de la de Alec Baldwin, otras tragedias ocurridas en filmaciones



Hall no fue el único en manipular el arma, pues la pistola utilizada, y otras dos, fueron proporcionadas por la maestra de armas de la película, Hannah Gutiérrez-Reed, de 24 años e hija de Thell Reed, armero de la industria cinematográfica desde hace mucho tiempo.



En un podcast de septiembre, la joven Gutiérrez-Reed dijo que tenía cierta inquietud por asumir el papel de armero principal por primera vez en la anterior película en la que trabajó, "The Old Way".



"Estaba muy nerviosa al principio y casi no acepté el trabajo porque no estaba segura de estar preparada", dijo en el podcast "Voces del Oeste", antes de añadir: "Pero al hacerlo, todo fue muy bien". Gutierrez-Reed borró sus perfiles en las redes sociales.

Tiro al blanco

El portal de entretenimiento The Wrap informó el lunes que miembros del equipo de "Rust" utilizaron las armas horas antes del incidente.



"Varios miembros del equipo tomaron las armas de utilería del set del western 'Rust' en New México, incluyendo la que mató a Hutchins, para practicar tiro al blanco con balas reales en latas de cerveza", dijo el portal citando fuentes anónimas.



El director de la película Joel Souza dijo en su declaración que "no estaba seguro" de si el arma había sido revisada de nuevo tras una pausa para almorzar del equipo.



El jefe de armas tiene bajo su responsabilidad entregar y mantener las armas a salvo en el set.