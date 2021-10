Asistente que entregó arma a Alec Baldwin ya había sido despedido por otro incidente

NUEVO MÉXICO, MÉXICO.- El asistente de dirección que le entregó al actor Alec Baldwin el arma que mató a la directora de fotografía Halyna Hutchins había sido despedido en 2019 de otro rodaje por un incidente con una pistola, informó un productor de esa cinta este lunes.



Hutchins, de 42 años, murió el jueves en un hospital al cual fue trasladada vía aérea después de que fuese herida en el set de rodaje de la película "Rust" en Nuevo México.



Halls, según la cadena NBC News, tiene una reputación negativa por omitir prácticas de seguridad, había sido "despedido del set de 'Freedom's Path' en 2019 después de que un miembro del equipo sufrió una herida menor cuando un arma, de forma inesperada, se disparó", dijo a la AFP un productor de esa película que aún no fue estrenada.



"Halls fue retirado de inmediato del set después de que el arma de utilería fue disparada. La producción no volvió a filmar hasta que Dave estaba fuera de la locación. Se recogió un reporte del incidente en aquella ocasión", agregó el productor de "Freedom's Path".



Las autoridades investigan el caso, por el cual no han detenido a nadie ni presentado cargos. Pero el foco está en quienes manipularon el arma que mató a Hutchins.

De acuerdo con los testimonios recogidos en declaraciones juradas por los investigadores, Dave Halls, el asistente de producción, fue quien entregó el arma a Baldwin avisando que estaba "fría", jerga cinematográfica para decir que una pistola está descargada.



Sin embargo, el director de la película Joel Souza dijo en su declaración que "no estaba seguro" de si el arma había sido revisada de nuevo tras una pausa para almorzar del equipo.



Souza explicó que Baldwin ensayaba una escena en la que apuntaba con una pistola de utilería al lente de la cámara, de acuerdo con las declaraciones juradas difundidas por el departamento del sheriff de Santa Fe, a cargo de las investigaciones.



De pie detrás de Hutchins cuando se disparó el arma, Souza fue herido en el hombro, aunque dado de alta ese mismo día. Él dijo que escuchó algo que "sonó como un látigo y luego un fuerte estallido", indica el documento policial al que tuvo acceso la AFP.



Luego del disparo, Hutchins "se agarró el abdomen" y dijo que no sentía las piernas, testificó el director, añadiendo que "empezó a tropezar hacia atrás" y fue "ayudada a caer al suelo".



El camarógrafo Reid Russell, que estaba parado al lado de Souza y Hutchins, dijo que Baldwin estaba "tratando de explicar cómo él iba a sacar el arma y dónde estaría su brazo cuando desenfundara el arma".



"Reid no estaba seguro de por qué el arma fue detonada y sólo recordaba el fuerte ruido", dice la declaración jurada.



El disparo no fue filmado porque el equipo estaba preparando la escena, dijo el camarógrafo.

La jefe de armas del rodaje, Hannah Gutiérrez-Reed, de 24 años, fue quien preparó el arma y la colocó en un carro con otras dos armas. Tras el disparo, resguardó la pistola, recogió los casquillos gastados y los entregó a la policía.



El jefe de electricidad de la película dijo que sostuvo a Hutchins en sus brazos mientras moría, en un enfurecido post en Facebook en el que argumenta que el tiroteo fue el resultado de "negligencia y falta de profesionalismo".



"No hay forma de que una joven de 24 años sea una profesional de las armas", escribió Serge Svetnoy, agregando que "los profesionales son personas que han pasado años en los sets, que conocen este trabajo de la A a la Z".



"Rust" era apenas la segunda película de Gutierrez-Reed como jefe de armas. Ella es la hija del veterano de Hollywood en el sector, Thell Reed, cuyos títulos incluyen "Django Unchained".



Gutierrez-Reed borró sus perfiles en las redes sociales.



El jefe de armas tiene bajo su responsabilidad entregar y mantener las armas a salvo en el set. Pero el portal de entretenimiento The Wrap informó este lunes que miembros del equipo de "Rust" utilizaron las armas horas antes del incidente.



"Varios miembros del equipo tomaron las armas de utilería del set del western 'Rust' en New México, incluyendo la que mató a Hutchins, para practicar tiro al blanco con balas reales en latas de cerveza", dijo el portal citando fuentes anónimas.



Los productores de "Rust" no han respondido los pedidos de AFP para comentar.



Mientras tanto, la esposa de Alec Baldwin, fue a las redes a expresar su pesar por lo ocurrido.



"Mi corazón está con Halyna. Su esposo. Su hijo. Su familia y sus seres queridos. Y mi Alec. Se dice que 'no hay palabras' porque es imposible expresar el shock y el dolor de tan trágico incidente. Corazón roto. Pérdida. Apoyo", escribió Hilaria Baldwin.