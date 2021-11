Pablo Montero le canta "Las Mañanitas" a Nicolás Maduro y responde a críticas

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Luego de causar polémica por cantarle "Las Mañanitas" al presidente venezolano Nicolás Maduro por su cumpleaños, el cantante Pablo Montero compartió un comunicado por la controversia que se creó.



En las imágenes que fueran compartidas por el mandatario sudamericano en su cuenta de Twitter muestra al artista mexicano en el Palacio de Miraflores luciendo muy felices y cercanos.



Montero, además de realizar la serenata, también compartió algunos abrazos y sonrisas, y además le regaló un sombre de charro a Maduro que celebraba su cumpleaños 59.



Por los comentarios y críticas que recibió por celebrarle al líder venezolano, el intérprete de "Hay otra en tu lugar" publicó un comunicado en el que aseguró no tener ni bandera ni partido político.



Además, dejó claro que no se entromete en los conflictos que existan en ese país y sostuvo que el Mariachi de México es patrimonio cultural de la humanidad.

#EnVideo?| Pablo Montero, vocalista mexicano canta al Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, @NicolasMaduro con motivo de su cumpleaños número 59.#FelizCumpleañosPresidente pic.twitter.com/i70qH6u0Qs — VTV CANAL 8 (@VTVcanal8) November 24, 2021

"Con respescto a mi participación en el Palacio de Miraflores en Venezuela, donde también estuvieron otros cantante durante un evento del presidente Nicolás Maduro, les manifiesto que como artista no tengo partido ni bandera más que la de la música mexicana que es universal. Además de que el Mariachi de México es patrimonio cultural de la humanidad.



No me entrometo en conflictos que en este caso puedan existir en aquel país hermano. Solo deseo que pronto los puedan resolver en paz, por el amor que le tengo a Venezuela.



Agradezco su interés en el asunto y seguiremos trabajando, luego de tiempos muy difíciles para todo el mundo".

Con este comunicado, Pablo Montero dejó claro que su visita a Venezuela fue estrictamente por trabajo y no por una relación de amistad.

Regalo

Durante su presentación, Pablo le entregó a Maduro el sombrero de charro que llevaba y aseguró que se lo daba con mucho cariño.



En las imágenes difundidas en las redes sociales se ve que cuando interpretaba canciones de Vicente Fernández y Pedro Elías Gutiérrez, Montero se quitó el sombrero y se lo colocó a Maduro en la cabeza.



Tras unas palabras de agradecimiento de Nicolás, Pablo manifestó: “Gracias a toda la gente bonita de este país que siempre me han recibido con mucho cariño, mucho amor, y venimos con todo el corazón a traer música mexicana. Nicolás, te regalo este sombrero que es mío, con mucho cariño, y te queda al centavo”.



Maduro agradeció la visita de Pablo con este mensaje: “Con mucho amor recibí en el Palacio de Miraflores, al cantante y actor mexicano Pablo Montero. Gracias por traernos la fuerza de México y entonar estas canciones para mí y todo el pueblo venezolano. Las puertas de Venezuela, estarán abiertas siempre para ti, Pablo”.